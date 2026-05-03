منطق الهیاتی جنگ رمضان از نگاه ادیان توحیدی تا بعثت مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، الهیات مقاومت در جنگ رمضان نام سلسله نشست هایی است که قطب فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری گروه کلام و فلسفه دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مجمع عالی حکمت اسلامی آن را برگزار می کند.

نشستهایی که به منطق الهیات در زمان جنگ و مقاومت و آموزه های الهیاتی در ادیان مختلف و نگرش های مختلف می پردازد و با این پدیده را از جنبه علوم اسلامی در عرصه های مختلف تاریخی، تربیتی و بسترسازی تمدن اسلامی بررسی می کند.

این نشست ها از یکشنبه ۱۳ الی ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه ساعت ۱۰ صبح به صورت مجازی و از طریق لینک https://skyroom.online/ch/iict/qotb برگزار خواهد شد.