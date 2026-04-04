به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی علمی با موضوع «جنگ رمضان واکاوی ابعاد مواجهه تمدنی ما و غرب» توسط گروه‌های غرب‌شناسی، مطالعات پیشرفت و تمدن، کلام اسلامی و الهیات جدید، منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت مجازی همراه بود.

حمایت از جریان زندگی در خیابان

محمدرضا مالکی بروجنی، پژوهشگر علوم اجتماعی و حکمرانی فرهنگی در ارائه‌ خود با عنوان «حافظت از شهر در وضعیت بحران» به اهمیت مفهوم فضا و مکان از منظری بنیادین در علوم اجتماعی پرداختند و این مفهوم را با شهر پیوند زدند. وی بیان کرد: شهر امکان تحقق معانی را می‌دهد وبقیه امور در حاشیه آن شکل می‌گیرد. پس هر شهری عقلانیت مختص به خود را دارد. وظیفه عقلانیت و فلسفه حفظ شهر است و این محافظت تنها کارکردی نیست، بلکه به نوعی محافظت از زندگی است.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع، در شرایط بحران که همه امور متزلزل می‌شود، باید در قلب شهر یعنی خیابان به زندگی و حفظ زندگی پرداخت. از این رو می بینیم که در این ایام حتی مسجد و بازار از جریان زندگی در خیابان حمایت می‌کند.

تلاش آمریکا برای ارائه تصویر طرف پیروز جنگ

مسعود فیاضی، عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه و نائب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارائه خود با عنوان «اکنون و آینده نبرد تمدنی» با توضیح وضعیت و اکنون نزاع میان ایران و آمریکا بیان داشت: درهر دو طرف سعی کردند برای افکار عمومی در سطح جهانی و داخلی زمینه و توجیه اقدام در این جنگ را فراهم آورند و در ادامه و آینده این جنگ، نتیجه و پیامد آن به این صورت است که در طرف ایران، اگر پیروز شود، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و مقتدر شناخته خواهد شد و بسیاری از تهدیدها برطرف می‌شود. در مقابل شکست آمریکا برای او یعنی ابهت او شکسته می‌گردد و دیگر ابرقدرت بلامنازع نیست و نظم جهانی از تک قطبی کاملا خارج می‌شود. از این رو آمریکا برای جلوگیری از این وضعیت فراتر از میدان نظامی تلاش می‌کند تا به لحاظ رسانه‌ خود را پیروز معرفی کند.

وی بیان کرد: در این میان توجه به تنگه هرمز، توجه به بازیگری ایرانیان خارج از کشور به نفع جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری سنگین چین به لحاظ اقتصادی، توجه به کرویدورها و… نقش مهمی در شکستن این بازی رسانه‌ای دشمن دارد.

مقاومت فراتر از جنگ

سخنران بعدی حجت الاسلام مهدی جهان عضو شورای علمی گروه غرب‌شناسی و گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مسئله «ماهیت جنگ مقاومت ایرانی» پرداخت. وی با تامل بر مفهوم جنگ به ریشه ها و خاستگاه های جنگ توجه کرده و بیان داشت: جنگ در واقع منوط به دلایلی است که از پیش از جنگ شکل گرفته و از طریق گفتمان‌های سیاسی و جتماعی بسط پیدا می کند. جنگ تنها مقوله ای اعتباری نیست و ریشه در حقیقت و مصالح و منافع گروه ها و نوع تفسیر این مصالح و مضرات دارد. در ظرف و کانتکس اسلامی اما از مفهومی دیگر به نام مقاومت صحبت می کنیم که فراتر از جنگ است. در این کانتکس مقاومت ایستادگی مومنانه است. این مقاومت اشکال گوناگوی دارد. برخی از مهم ترین این اشکال عبارتست از علمی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی. از این منظر ماهیت آنچه رقم می خورد را باید در این معنای وسیع درک و تفسیر نمود.

جنگ با تحریم ها آغاز شد

مهدی معافی پژوهشگر علوم سیاسی و مطالعات غرب شناسی نیز ارانه خود را ذیل عنوان «درهم‌تنیدگی تحریم، جنگ و توسعه:جنگ از صدور قطعنامه‌ای شورای امنیت آغاز شد» به سراغ خاستگاه‌های جنگ رمضان رفت. وی نیز با توجه به برخی از ریشه‌های عینی، سیاسی و اقتصادی این نزاع میان ایران و آمریکا، این جنگ را دارای پیشینه‌ی فراتر از آنچه در این یکی دو سال و بعد از هفت اکتبر رقم خورد، دانست و گفت: از حدود یک دهه قبل و با تحریم‌های شواری امنیت سازمان ملل عملا این جنگ آغاز شده بود و امروز یا رویه و سویه دیگری از آن فقط روبرو شدیم.

وی بر مسئله توجه به بازیگران دیگر و جهانی در این عرصه و خصوصا چین نیز تأکید داشت و معتقد بود برای درک درست این جنگ و اتخاذ راهبردی صحیح باید این پیچیدگی‌ها را نیز ملاحظه کنیم.

نظم اقتصادی جامعه باید به نفع محرومان برود

محمد محمدی‌نیا عضو هیئت علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به «وجوه اجتماعی مقاومت پایدار در برابر سلطه‌جویی آمریکا» پرداخت. وی تاکید کرد: از منظر اقتصاد سیاسی تلاش شد تا سویه‌های اجتماعی و اقتصادی این جنگ را که تعیین کننده نیز هستند، تبیین کنند.

محمدی نیا گفت: این جنگ نیازمند یک ساخت و نظم اجتماعی ویژه است تا در پرتوی آن این پایداری و مقاومتی که از مردم مشاهده شده، پایدار باشد. در این میان دولت و نظم اقتصادی جامعه به نفع محرومان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود، از اینرو اجرای طرح‌هایی که به نوعی مبتنی بر شوک اقتصادی و تحمیل ریسک‌های بازار بر مردم است نافی این مقاومت و منطق آن خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمد کاشی‌زده عضو هیئت علمی گروه کلام اسلامی و الهیات جدید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مسئله «الهیات مقاومت و نقش آن در نبرد تمدنی» را مورد توجه قرار داد. وی با تبیین مفهوم مقاومت در ادبیات قرآنی و دینی تلاش کرد که مؤلفه های اساسی آن را تفسیر کرده و نشان دهد که در چنین نزاعی توجه به این مؤلفه‌های اساسی بسیار تعیین کننده است. حق طلبی، ایستادگی، ایثار و.. نقشی برجسته در ادبیات دینی مقاومت دارد و تاریخ شیعی نیز نمونه های بسیاری از این مقاومت ها را در دل خود جای داده است.

آمریکا در تمدن غیر وحیانی غرب جدید نماد جنگ است

حجت‌الاسلام محمد وحید سهیلی عضو هیئت علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مسئله نسبت جنگ و تفسیر مفهومی آن با عملکرد آمریکا و رژیم صهیونی پرداخت. عنوان ارائه ایشان «شکست بت جنگ» بود که با تبیین مفهوم بت در زبان اسطوره‌ای که مردمان هر بتی را متکفل وظیفه ای در نظام هستی می دانست و در اینباره بیان داشت: آمریکا نیز در تمدن غیروحیانی غرب جدید مظهر و نماد جنگ است. این مسئله با نگاه به تاریخ آمریکا روشن می شود که شکل گیری آن در قالب دولت-ملت با جنگ‌های داخلی گسترده و سرکوب بومیان بوده و در عرصه بین المللی نیز هویت آن با جنگ گره خورده است. از این‌رو شکست در جنگ برای آمریکا به معنای فروریختن نظم و هویت اجتماعی است. اما در سنت ایرانی-اسلامی هرچند جنگ وجود دارد، اما هویت و اساس نظم اجتماعی را تشکیل نمی‌دهد. در این سنت از خود دفاع می شود و برای حق مبارزه صورت می‌گیرد اما جنگ قوام بخش نظم و هویت اجتماعی جامعه نیست.