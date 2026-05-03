مازندرانی ها پارسال ۴۸ میلیارد تومان صدقه دادند

مهدی رحمنزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: مازندرانیهای نیکوکار در سال گذشته بالغ بر ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردهاند که این کمکها در جهت رفع نیازهای مددجویان و نیازمندان استان هزینه شده است.
وی افزود: رسالت کمیته امداد ترویج فرهنگ خیر و احسان در جامعه است و در این راستا، ما همواره تلاش داریم تا با گسترش اقدامات خیرخواهانه، سهم مردم استان را در یاری رساندن به نیازمندان افزایش دهیم.
رحمنزاده با اشاره به گسترش استفاده از صندوق صدقه الکترونیکی برای تسهیل در پرداخت صدقه، توضیح داد: پویش هر ایرانی یک صندوق صدقه الکترونیک در راستای حذف صندوقهای فیزیکی و تسهیل پرداخت صدقات از طریق الکترونیکی در هر زمان و مکان راهاندازی شده است و این اقدام نه تنها پرداخت صدقه را آسانتر کرده، بلکه باعث ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری در امور خیرخواهانه شده است.
معاون کمیته امداد مازندران در ادامه به مزایای صندوق صدقه الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: از طریق این صندوقها، مشترکین میتوانند بهطور مستقیم کمکهای خود را به شهرستان یا استان مورد نظر خود ارسال کنند و حتی این امکان وجود دارد که کمکها در سرفصلهای خاصی مانند درمان، فرهنگی، معیشتی، جهیزیه و دیگر نیازهای ضروری هزینه شود.
رحمنزاده همچنین از مشارکت بیش از ۶۷ هزار نفر از مردم مازندران در پویش صندوق صدقه الکترونیکی در سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۷ میلیارد تومان از طریق روشهای الکترونیکی جمعآوری شده است که این مبالغ در امور مختلف از جمله درمان، آموزش، تأمین معیشت و خرید لوازم ضروری برای نیازمندان هزینه گردیده است.
