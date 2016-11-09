خبرگزاری میزان نوشت: محسن ولیئی با اشاره به ایجا سامانه پیامکی پرداخت # ۰۲۱*۸۸۷۷* گفت : این سامانه باهدف تسهیل و تسریع در روند کمک رسانی خیران ایجاد شده است که خیران می‌توانند به ساده‌ترین شکل ممکن صدقه خود را به دست نیازمندان برسانند.

وی افزود: پرداخت صدقه به روش پیامکی با بهره گیری از فناوری های جدید برای تسهیل پرداخت کمک های مردمی، شفاف سازی هزینه کردها از طریق ارسال گزارش ماهانه و افزایش اعتماد عمومی مردم به کمیته امداد راه اندازی شده است.



مدیر کل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه حدود دو میلیون صندوق صدقه فعال در اندازه های بزرگ، کوچک و متوسط در سطح استان تهران مستقر است، افزود: از مجموع این صدقات، بیش از ۸۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل صندوق های کوچک و بقیه از صندوق های متوسط و بزرگ جمع آوری شده است.



وی به مناطقی که بیشترین واریزی صدقات را داشته اند اشاره کرد و گفت: در سطح شهرستان های استان تهران به ترتیب شهرری، اسلامشهر، شهریار و در سطح شهرستان تهران کمیته امداد شمال شرق شهر تهران بیشترین حجم کمک های مردمی از طریق پرداخت صدقه به صندوق های این نهاد را در هفت ماه امسال داشته اند.



مدیرکل کمیته امداد استان تهران به هزینه کرد این صدقات اشاره کرد و گفت: این مبالغ برای حل مشکلات مددجویان در امور فرهنگی آموزشی، مسکن، تأمین جهیزیه، اشتغال، ایتام و محسنین، بهداشت و درمان هزینه می شود.



وی گفت: خیرین می‌توانند با استفاده از روش های الکترونیکی و نوین از طریق سامانه پیامکی پرداخت # ۰۲۱* ۸۸۷۷* و دیگر شهروندان شهرهای استانی نیز می‌توانند با تعیین کد شهری مورد نظر، میزان صدقه مورد نظر خود را مشخص و به نیازمندان اهدا کنند.