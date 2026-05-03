اختیارات شوراها در قوانین کمرنگ شده و باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور دویست‌وشانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک روز کارگر و روز معلم اظهار کرد: جامعه کارگری یکی از ارکان اصلی تولید و پیشرفت کشور است و همه دستگاه‌های مسئول باید برای پایداری اشتغال کارگران و کارکنان، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، برنامه‌ریزی و حمایت جدی داشته باشند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز کارگر افزود: انتظار می‌رود مسئولان در حوزه‌های مختلف با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، زمینه تقویت تولید و پایداری اشتغال جامعه کارگری را فراهم کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با قدردانی از تلاش‌های معلمان گفت: معلمان همواره در مسیر تعلیم و تربیت نسل آینده کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و امروز نیز با وجود دشواری‌های آموزش غیرحضوری، با مسئولیت‌پذیری تلاش می‌کنند دانش‌آموزان از حداکثر ظرفیت آموزشی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به روز شوراها اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور شناخته شده‌اند و این جایگاه باید در قوانین و در عرصه اجرا به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

نورصالحی با یادآوری تأکید امام خمینی (ره) بر شکل‌گیری شوراها تصریح کرد: بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ با صدور دستور تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها، بر استقرار حکومت مردمی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تأکید کردند و شوراها را یکی از ابزارهای تحقق این هدف دانستند.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بخشی از اختیارات شوراها در قوانین تقلیل یافته است، گفت: بر اساس اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری در اداره امور کشور محسوب می‌شوند، اما در برخی قوانین بعدی این اختیارات کمرنگ شده و نیازمند بازنگری است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: فردا میزبان اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در اصفهان خواهیم بود و امیدواریم در این دیدار موضوع تقویت جایگاه شوراها و بازنگری در برخی قوانین مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف کشور تصریح کرد: ظرفیت عظیم مردمی یکی از اضلاع اصلی مقاومت و دفاع کشور است و اگر این پشتوانه مردمی وجود نداشت، شرایط کشور در مقاطع مختلف به شکل دیگری رقم می‌خورد.

نورصالحی در بخش دیگری از سخنان خود به روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: بازسازی مناطق آسیب‌دیده با همکاری مدیریت شهری و حمایت شورای اسلامی شهر آغاز شده و باید با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان حوادث اخیر حدود ۹ هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر اصفهان دچار آسیب‌های جزئی یا کلی شده‌اند که رسیدگی به وضعیت آن‌ها و تسریع در روند بازسازی نیازمند هماهنگی و تلاش جدی همه دستگاه‌های مسئول است.