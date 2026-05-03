تأمین ۸ هزار واحد مسکونی ویژه ایتام در دستور کار بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی، رئیس مرکز سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری که امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت برگزار شد، با تأکید بر لزوم تلاش شبانهروزی برای رفع خلأهای موجود اظهار داشت: علیرغم وجود کمبودهای فراوان، داراییهای ارزشمندی در اختیار داریم که باید به شکلی بهینه و درست از آنها بهرهبرداری کنیم؛ در همین راستا، سازمان بهزیستی برای تسریع در روند خانهدار شدن افراد دارای معلولیت، همکاری و کمک به بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به اقدامات گسترده بنیاد مسکن در حوزهی بازسازی تصریح کرد: در بازه زمانی ۴۰ روزه اخیر، عملیات بازسازی و احداث ۱۲۲ هزار واحد مسکونی به همت بنیاد مسکن در حال انجام است و در کنار این اقدامات، سازمان بهزیستی نیز تفاهمنامهای برای تأمین ۲۵ هزار واحد مسکونی با بنیاد مسکن دارد که خوشبختانه سطح همکاریها در این بخش در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.
حسینی در تشریح جزئیات مشارکت با بنیاد مستضعفان و حمایتهای مالی از مددجویان خاطرنشان کرد: در طرح مشترک برای تأمین ۸ هزار واحد مسکونی ویژه ایتام، تمام همت خود را به کار بستهایم تا تعهدات بهزیستی عملیاتی شود. بر این اساس، مبالغی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض برای مسکن متقاضیان در نظر گرفته شده است که علاوه بر آن، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نیز از سوی بنیاد برای کمک به احداث واحدها اختصاص مییابد تا از فردا عملیات ساخت و واگذاری این واحدها با جدیت اجرایی شود.
رئیس سازمان بهزیستی از تلاش برای رفع کمبودهای مسکن معلولان و ایتام خبر داد.
