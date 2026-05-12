به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مراسم تقدیر از کارمندان نمونه بنیاد، ضمن تسلیت شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب و جمعی از فرماندهان، مسئولان و مردم شریف، عزیز و مظلوم کشور گفت: دولت آمریکا دولت جنایتکاری است که همواره تلاش کرده سیطره خود را بر اراده و منابع همه دنیا اعمال کند و برای رسیدن به این هدف از هیچ جنایتی فروگذار نکرده است.

وی ادامه داد: با این حال، جمهوری اسلامی ایران پیروزی عظیمی را برای نخستین بار در تاریخ تمدن جدید خود تجربه کرد؛ مقاومت یک ملت در برابر یک جهان مملو از سرمایه، دانش، فناوری تسلیحات. البته باید بپپذیریم که اگر خون پاک رهبر عزیزمان نبود، شاید این دستاوردها با این سرعت و سربلندی و عمق و گسترده محقق نمی‌شد.

به گفته دهقان آنچه امروز در صحنه‌های عمومی کشور مشاهده می‌کنیم، این است که مردم از همه طبقات، اقشار و تفکرات به یک مشت تبدیل شده‌اند و در میادین حضور دارند. مردم ایران این مشت را نشانه صلابت و تحمیل اراده خود بر دشمن می‌دانند و این نعمت بزرگ حاصل اراده الهی و امداد غیبی، توسل مردم به ائمه طاهرین و مدیریت عنصر ولایت در کشور است.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: سرمایه‌های اصلی ما در مقابله با استکبار جهانی، ایمان و اعتقاد کامل به قدرت لایزال الهی است. علاوه بر این، توسل و تمسکی که همواره ملت ما به همه ی ائمه طاهرین دارند و همچنین عنصر ولایتی که نخ تسبیح این مردم است که در صحنه‌های مختلف آنها را هماهنگ و هم جهت به صحنه گرد هم می‌آورد.

دهقان ادامه داد: اینها نعمت‌های بزرگی است و نباید از آن غافل شویم؛ پیروزی در میدان نباید باعث غرور و تکبر و بازدارندگی از ادامه مسیر شود زیرا رفتن تا قله سختی‌های خود را دارد و اگر روزی رهبر شهید فرمود که ما در میانه راه اما به سمت قله هستیم باید بدانیم که سختی‌های این مسیر واقعیت‌هایی است که تداوم این مسیر را تضمین می‌کند.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به وقوع جنگ اخیر در کشور یادآور شد: به هر حال ما جنگ را تاکنون پشت سر گذاشته‌ایم و حتما گشایش‌های گسترده ای برای ما به وجود خواهد آمد. ایران قبل از جنگ با ایران بعد جنگ در ذهنیت جهانی متفاوت خواهد بود.

دهقان تاکید کرد: مردم ما با این تجربه عظیمی که در جنگ اندوختند باید نقشی متفاوت در آینده انقلاب، نظام و تاریخ برای خود قائل باشند.

وی اضافه کرد: دنیا هم در این جنگ یک تجربه جدید آموخت؛ مانند زمانی که ما انقلاب کردیم و آمریکا را از صحنه نظام سیاسی و اداری خود بیرون کردیم و پس از آن یک جنگ بر ما تحمیل شد و ما هشت سال در مقابل همه دنیا ایستادگی کردیم؛ ما به دنیا نشان دادیم که می‌شود در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد و انتظار داشت که اراده ملت‌ها تحقق عینی پیدا کند.

دهقان با تاکید بر اینکه ملت ما برگ جدیدی را در عرصه زیست سیاسی دنیا رقم زد، ادامه داد: ملت ما نشان داد اینطور نیست که اگر یک کشور، صفتِ ابرقدرت بر خود گذاشت، به سادگی بتواند به هدف خود برسد و می‌توان در مقابل این ابرقدرت ایستادگی کرد و سلطه او را شکست و همه خواسته‌های او را به ناکامی تبدیل کرد. می‌توان کاری کرد که طرف خود را در مهلکه گرفتار ببیند و برای نجات خود به دنبال ناجی بگردد. چنین کشوری دچار چنان غرور و تکبری است که خوی استکباری اجازه اعلام شکست نکند ولی عملا در طول زمان این اتفاق هم خواهد افتاد.

دهقان با تقدیر و تشکر از خانواده بنیاد گفت: در تمام دوران جنگ حتی یک ساعت و یک لحظه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بنیاد مستضعفان تعطیل نشد. با وجود بمباران مناطق اطراف، همکاران ما خم به ابرو نیاوردند و با ایستادگی و تلاش به کار در واحدهای خود ادامه دادند؛ همچنین باید از خانواده‌های همکاران تشکر کرد چرا که اگر خانواده‌های این عزیزان همکاری نمی کردند یقینا این اتفاق نمی افتاد.

وی اظهار داشت: خانواده بنیاد یعنی یک اراده در تراز انقلاب اسلامی که همواره متعهدانه، وفادارانه و با به کارگیری همه ظرفیت‌های فیزیکی و ذهنی پای کار انقلاب‌ ایستاده‌اند. پای کار انقلاب بودن به معنی انقلابی بودن، مجاهدت و فعالیت جهادگرانه در عرصه خدمت به این کشور است.

دهقان افزود: خدمت به این کشور و مردم افتخار ماست و هیچ منتی بر کسی نیست؛ همکاران ما در خانواده بنیاد همگی بدون استثنا سربازان ساخت ایران عزیز هستند.

وی اضافه کرد:‌ همه کارکنان بنیاد همیشه باید خود را در موضع و جایگاه رئیس بنیاد ببینند یا به عبارتی دیگر کار خود را از منظر رئیس بنیاد نگاه کنند و رئیس بنیاد باید کار بنیاد را از منظر رهبری مورد توجه قرار دهد. باید بدانیم مقام معظم رهبری از ما چه عملکردی را انتظار دارد و باید بکوشیم در عملکرد خود رضایت رهبری را جلب کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به دو جنبه اقتصادی و اجتماعی بنیاد یادآور شد: ما باید در واحدهای اقتصادی بنیاد درآمد ایجاد کنیم و کارایی و بهره‌وری را افزایش دهیم تا بتوانیم به نحو احسن به مناطق کم برخوردار و محرومان خدمت رسانی کنیم. ما در بنیاد به هیچ عنوان دنبال وانمایی، نمایش و تبلیغات کار خود نبودیم زیرا برای ما رضایت خداوند و مردم حائز اهمیت است.

دهقان تاکید کرد: خانواده بنیاد باید همواره به خاطر داشته باشد که ما یک نهاد انقلابی وابسته به رهبری هستیم که رهبری از ما می خواهد یک انسان تراز و سازمانی الگو برای سایرین باشیم. ما در بنیاد می‌خواهیم پیشتاز، پیشرو، صف شکن و خط شکن باشیم و همدلی و همراهی، ذات تعاملات درون سازمانی ماست که همواره در مسیر تعالی و پیشرفت حرکت می‌کنیم.

