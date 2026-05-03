عرضه کتاب ترجمه زندگینامه رهبر شهید انقلاب به زبان عربی در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب خاطرات و زندگینامه رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای به زبان عربی و فرانسوی در غرفه جمهوری اسلامی ایران در چهلمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس رونمایی شد.

در این آیین که توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس و همکاری انتشارات بین المللی نخل سبز به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای برگزار شد، سفیر کشورمان در تونس و جمعی از فعالان و فرهیختگان کشور تونس حضور داشتند.

در این مراسم، میرمسعود حسینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران و محمد جعفر مروارید، رایزن فرهنگی ایران در تونس و نیز محمد رضا مرتضوی نیا، از مدیران انتشارات نخل سبز، ناشر این کتاب، به ایراد سخنرانی و بررسی مختصر ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری و نیز لزوم معرفی شخصیت رهبر شهید به جهانیان در این برهه حساس، پرداختند.

این مراسم با استقبال پر شور فعالان فرهنگ و ادب تونس و جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ مقاومت و جمهوری اسلامی ایران رو برو شد. از جمله شخصیت‌های معروف حاضر در این مراسم، خانم ریم الوریمی شاعره معروف تونسی بود. ریم الوریمی، شاعر شعر معروف «خذونی» در حمایت از ایران است که در شعر خود خواسته بود به ایران و میدان آزادی بیاید و شعر بخواند. وی چندی پیش با سفر به تهران به میدان آزادی رفت و اشعار ترانه معروف خود را در آنجا اجرا کرد.

پس از رونمایی از کتاب، تمامی نسخه‌های عربی کتاب، توسط حاضران خریداری شد. همچنین به درخواست حاضران، سفیر و رایزن جمهوری اسلامی ایران در تونس برخی از کتاب‌ها را امضا کردند.

در این برنامه، سفیر اندونزی که کشورش میهمان ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس بود نیز شرکت داشت و نسخه‌ای از کتاب به ایشان اهدا شد.

کتاب «پدر مهربان امت» در پنج فصل و 490 صفحه، به زندگی شخصی، معنوی و رهبری امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای پرداخته است. فصل اول کتاب، حاوی خاطراتی از دوران طفولیت، نوجوانی و جوانی مقام معظم رهبری، تا شروع مبارزات، است. فصل دوم کتاب، خاطراتی از دوران مبارزه، تبعید و زندانی شدن مقام معظم رهبری را منعکس کرده است. فصل سوم نیز، حکایاتی از دوران پسا انقلاب تا پیش از تصدی پست ریاست جمهوری توسط رهبری را در خود جای داده است. فصل چهارم کتاب، اختصاص به خاطرات دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری دارد. در فصل پنجم و پایانی این کتاب، خاطرات دوران رهبری این شخصیت بزرگ و تکرار نشدنی، بازتاب یافته است. خاطراتی که با حادثه شهادت ایشان به پایان می‌رسد.

این کتاب تنها شامل متن نیست بلکه با اضافه شدن کیو آر کدهایی در کنار بسیاری از خاطرات، فیلم‌ها و محتواهای مرتبط با آن خاطره، اضافه شده است که بر اتقان و استناد کتاب افزوده است.

گفتنی است، کتاب «پدر مهربان امت» بلافاصله پس از شهادت مقام معظم رهبری، با اهتمام انتشارات بین‌المللی نخل سبز تالیف و نگارش شد و در بازه ۶۰ روزه، به بیش از ۲۳ زبان ترجمه و آماده انتشار شد.

در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس ترجمه کتاب «پدر مهربان امت» به زبان عربی با عنوان «ان معی ربی» و به زبان فرانسوی با عنوان «le père bienveillant» رونمایی شد. این کتاب پیش از این، به زبان روسی در نمایشگاه ادبیات داستانی مسکو، با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و رایزن فرهنگی در این کشور رونمایی شد.