پایان کار جودوکاران ایران در گرنداسلم تاجیکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو ایران که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کند، حضور در تورنمنت‌ها و گرنداسلم‌های معتبر برای افزایش رنکینگ جهانی را در دستور کار قرار داده است.

رقابت های گرنداسلم تاجیکستان اولین رویداد سال جاری تیم ملی جودو ایران بود که ملی پوشان کشورمان پس از ۶ سال دوری از این رقابت ها به مبارزه با حریفان خود پرداختند.

تیم ملی ایران متشکل از الیاس پرهیزگار در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم، امیرعباس چوپان در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم و محمدپوریا بنائیان در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم بود که با هدایت رشاد ممدوف و مربیگری ایوب رستمی روزهای شنبه و یکشنبه مبارزات خود را انجام دادند که هر سه ملی پوش کشورمان با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

رقابت‌های جودو گرنداسلم تاجیکستان با حضور ۲۴۰ جودوکار از ۳۴ کشور به میزبانی شهر دوشنبه روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد.

تیم ملی جودو ایران پس از پایان رقابت های تاجیکستان راهی قزاقستان خواهد شد تا روزهای ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت دومین گرنداسلم خود را پشت سر بگذارد.