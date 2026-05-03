علیرضا پاکدل: ساحلی بازان با همت و غیرت قهرمان آسیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل در مراسم استقبال از کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ساحلی که در مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شرایطی که کشور ما در جنگ رمضان قرار داشت، ورزشکاران زیر موشک‌ باران و در یک شرایط بسیار سخت، تمرینات و اردوهای آماده‌ سازی خودشان را انجام دادند، در یک شرایط غیر استاندارد، اما با غیرت مثال‌زدنی با همتی که در این بچه‌ها وجود داشت به این موفقیت دست یافتند.

وی با اشاره به اینکه همیشه وقتی غیرت ایرانی به جوش بیاید، کارهای نشدنی هم انجام می‌ شود، ادامه داد: شاید برای اولین بار است که در یک دوره مسابقات یا بازی‌ های آسیایی از ۱۰ فینالی که نمایندگان کشورمان حضور پیدا کردند، در ۹ فینال موفق به کسب مدال طلا و مقام قهرمانی شدند.

رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به کسب مقام قهرمانی تیم ملی هندبال ساحلی در این دوره از رقابت ها، افزود: در مقابل رقبایی که داشتیم، کاروان کشور ما در مجموع توانست مقام سوم را در این بازی‌های آسیایی ساحلی در سانیا چین به دست بیاورد.

پاکدل در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصمیم فدراسیون هندبال برای برگزاری ادامه لیگ های این رشته در کشور، بیان کرد: علاوه بر اینکه زمان ادامه بازی‌ها مشخص شدند، قرار است ادامه لیگ‌ دسته اول در بخش آقایان و بانوان از ۱۷ اردیبهشت ماه امسال در استان کرمان برگزار شود. همچنین، تصمیم بر این شد که دو هفته پایانی لیگ برتر هندبال بانوان از ۲۲ لغایت ۲۵ اردیبهشت در اصفهان به انجام برسد و قهرمان این رقابت‌ها تعیین شود. ۶ هفته باقی‌ مانده‌ لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور نیز، اواخر اردیبهشت ماه در استان خراسان رضوی و شهر مشهد برگزار می‌شود تا تکلیف قهرمان لیگ‌ برتر و نماینده کشور در باشگاه‌ های آسیا مشخص شود.

او در خصوص جزئیات برگزاری لیگ برتر در مشهد گفت: این تصمیم حاصل نتایج برگزاری جلسه‌ ای در اداره‌ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و بررسی‌ های انجام شده مان از اماکن و سالن‌های استان بود که در قالب بازدیدهای مختلف انجام شد.

رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: استان خراسان رضوی بعد از مدت‌ ها، با تیمی به نام نیروی زمینی سبزوار در لیگ برتر آقایان کشور حضور پیدا کرده است، همچنین، تیم نام‌آوران در لیگ دسته یک هندبال آقایان حضور دارد. در بانوان هم، دو نماینده استان در لیگ دسته یک حضور دارند. امیدواریم که با تدابیر هیات هندبال خراسان رضوی در مرحله نهایی این مسابقات هم شرکت کنند.

پاکدل با اشاره به اینکه به طور کلی شرایط هندبال خراسان رضوی نسبت به قبل در یک مسیر خوبی قرار دارد، اضافه کرد: امیدواریم با توجه به ظرفیتی که در استان خراسان رضوی وجود دارد، هندبال استان جایگاه مطلوبتری پیدا کند؛ چراکه می‌ توان گفت، رشته اول توپی استان خراسان رضوی، هندبال است و جای مشهد در لیگ برتر این رشته بسیار خالی است. سال گذشته جلسه‌ ای با استاندار خراسان رضوی برگزار شد و ایشان قول داد که حتما یک تیم از مشهد در لیگ برتر حضور داشته باشد.

پاکدل در پایان گفت: امیدواریم با حمایت مسئولین و مدیران ارشد استان، بعد از سال‌ ها استان و شهری که تعداد ملی‌ پوش زیادی در تیم ملی هندبال داشته، در لیگ برتر حضور پیدا کند.