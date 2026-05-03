وضعیت آفات جنگلی در مناطق حفاظت شده لرستان تحت کنترل است

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، گفت: وضعیت آفات جنگلی در مناطق حفاظت شده لرستان تحت کنترل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی بارش‌های مطلوب و مستمر ماهای اخیر، وضعیت تهدید آفات در جنگل‌های بلوط مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت محیط‌زیست کاهش‌یافته است.

وی افزود: با عنایت بر لزوم نظارت بر مناطق تحت مدیریت و شناسایی تهدیدها جهت رفع آنها، بازدید میدانی جهت بررسی مناطق تحت مدیریت صورت پذیرفت و خوشبختانه مشخص شد آفات جنگلی، به‌ویژه آفات شاخک‌دار که پیش‌تر تهدیدات جدی برای جنگل‌های بلوط ایجاد کرده بودند، تحت کنترل قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه بارش‌های فراوان در این فصل، تأثیر مثبتی بر وضعیت اکوسیستم مناطق تحت مدیریت داشته و موجب رشد پوشش گیاهی و افزایش رطوبت خاک شده است، بیان داشت: این شرایط، مانع از تکثیر بیشتر آفات و کاهش آسیب به درختان بلوط شده است؛ بنابراین، در حال حاضر وضعیت جنگل‌های بلوط مناطق تحت مدیریت استان در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد و تهدیدات ناشی از آفات به طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته است.



فرمان پور، تأکید کرد: همچنان نظارت مستمر خود را بر مناطق تحت مدیریت ادامه می‌دهیم تا از هرگونه تغییرات ناخواسته در وضعیت اکولوژیکی این مناطق جلوگیری کنیم. علاوه بر این، باتوجه‌به وضعیت کنونی، در حال بررسی راهکارهای بلندمدت برای تثبیت این بهبود و مقابله با آفات در آینده هستیم.

وی با بیان اهمیت نقش جوامع محلی در حفاظت محیط‌زیست، بیان داشت: اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان به‌عنوان متولی مناطق تحت مدیریت از مردم و جوامع محلی خواستار همکاری بیشتر در راستای حفاظت از محیط‌زیست و طبیعت است و امیدواریم با ادامه بارش‌ها و نظارت‌های دقیق، بتوانیم این شرایط را حفظ کرده و جنگل‌های بلوط مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان را برای نسل‌های آینده سالم و پایدار نگه داریم.