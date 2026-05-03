هوای مشهد در وضعیت آلوده قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌ها، امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت شاخص کیفیت هوا در شبانه‌روز گذشته به عدد ۹۸ رسیده و در محدوده «قابل قبول» و در مرز وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است، اما امروز شاخص با عدد ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

رطوبت هوا ۴۸ درصد گزارش شده و میزان بارندگی تا این لحظه صفر میلی‌متر بوده است. همچنین وزش باد شمال شرقی با سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت در جریان است و شاخص تابش فرابنفش (UV) در سطح ۲ قرار دارد.

روند ساعتی شاخص نیز نشان می‌دهد از اواخر شب گذشته تا ساعات ابتدایی امروز، میزان آلودگی افزایش یافته و در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس تثبیت شده است.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، ۷ ایستگاه‌ه در شرایط نارنجی قرار دارند. در این میان، ایستگاه «وحدت» با ثبت شاخص ۱۳۶ در صدر آلوده‌ترین نقاط شهر قرار گرفته‌اند.