هواشناسی خراسان رضوی در پی وزش باد شدید هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: وزش باد شدید همراه با گرد و غبار برای امروز و فردا ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت پدیده غالب جوی استان است که با توجه به پیشبینی خسارت زا بودن هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: براساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی از امروز تا روز شنبه آینده به تناوب سرعت وزش باد شدید توام با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت بویژه در نیمه شرقی استان پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: هوای گرم امروز نیز در استان ماندگار است و دمای روزانه مشهد طی روز جاری به ۳۵ درجه می رسد.
قاسمی ادامه داد: از روز شنبه سامانه بارشی وارد استان می شود و شاهد گسترش بارشها به صورت رگبار و رعد و برق به خصوص در نیمه شمالی خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با دمای ۱۲ درجه سلسیوس خنکترین و سرخس با ۴۰ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز بین ۱۶ تا ۳۴ درجه متغیر بود.
وی افزود: برای امروز نیز دمای مشهد بین ۱۷ و ۳۵ درجه در نوسان خواهد بود.
