دستگیری ۳ متخلف برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهقانی در تشریح این خبر،اظهار کرد: در پی پایشهای شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظتشده پرزوئیه، سه نفر متخلف که بدون اخذ مجوز اقدام به جمعآوری گیاه انغوزه کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: پرونده این افراد برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
دهقانی با اشاره به وضعیت نگرانکننده این گونه گیاهی تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد گیاه انغوزه در زمره گونههای بهشدت در معرض خطر انقراض (CR) قرار دارد و برداشت بیرویه آن میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به زیستبوم منطقه وارد کند.
رئیس اداره محیط زیست بستک بر لزوم ورود جدی دستگاههای مسئول در حوزه حفاظت از گونههای گیاهی تأکید کرد و گفت: ضروری است با برنامهریزی مناسب برای اصلاح و احیای گونههای دارویی و خوراکی، از برداشتهای غیرمجاز در طبیعت جلوگیری شود.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان یا نزدیکترین اداره محیط زیست اطلاع دهند.
