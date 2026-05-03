اجرای طرح کاشت نهال مثمر در مناطق روستایی و کمتر برخوردار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق توسلی مدیر مرکز حرکت‌های جهادی و اردوهای توانمندساز بنیاد علوی در تشریح این طرح اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای بر اهمیت درختکاری و نقش آن در آبادانی کشور، حفظ محیط زیست و تقویت اقتصاد محلی، تصمیم گرفتیم طرحی گسترده برای کاشت درختان مثمر در مناطق روستایی و کمتر برخوردار اجرا کنیم. در این طرح تلاش شده است علاوه بر ایجاد فرهنگ درختکاری، بستری برای افزایش درآمد و توانمندسازی خانواده‌های ساکن این مناطق نیز فراهم شود.

وی افزود: در قالب این برنامه، مجموعاً ۵۰ هزار اصله نهال مثمر در نقاط مختلف کشور کاشته خواهد شد. انتخاب گونه‌های درختی نیز بر اساس شرایط اقلیمی و زمان مناسب کاشت در هر منطقه انجام شده است تا بیشترین میزان ماندگاری و بهره‌وری برای جوامع محلی فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در استان‌های کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان نهال نخل کاشته می‌شود. این مناطق به دلیل شرایط اقلیمی گرم و مناسب، ظرفیت بالایی برای رشد و بهره‌برداری از درختان نخل دارند و می‌توانند در آینده نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و تولید محصولات کشاورزی ایفا کنند.

توسلی گفت: همچنین در استان‌های چهارمحال و بختیاری، زنجان، قم، تهران، مازندران، همدان، اصفهان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد کاشت نهال بادام در دستور کار قرار گرفته است. انتخاب این گونه نیز با توجه به سازگاری بالای درخت بادام با شرایط اقلیمی این استان‌ها و ارزش اقتصادی مناسب آن انجام شده است.

مدیر مرکز حرکت‌های جهادی و اردوهای توانمندساز بنیاد علوی با اشاره به مشارکت گروه‌های مردمی در اجرای این طرح گفت: اجرای این برنامه با مشارکت ۳۰ گروه جهادی از سراسر کشور انجام می‌شود. این گروه‌ها با حضور میدانی در مناطق هدف، علاوه بر کاشت نهال‌ها، در زمینه آموزش نگهداری و مراقبت از درختان نیز به مردم محلی کمک خواهند کرد تا این اقدام به یک حرکت پایدار و مؤثر تبدیل شود.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم این طرح، مشارکت دادن مردم محلی در فرآیند کاشت و نگهداری درختان است. وقتی مردم خودشان در این مسیر نقش‌آفرین باشند، هم حس مسئولیت‌پذیری نسبت به محیط زیست تقویت می‌شود و هم این درختان در آینده می‌توانند به عنوان منبعی برای درآمد و تقویت معیشت خانوارها مورد استفاده قرار گیرند.

توسلی همچنین تأکید کرد: طرح کاشت نهال مثمر تنها یک اقدام کوتاه‌مدت نیست، بلکه بخشی از برنامه‌های بلندمدت بنیاد علوی برای توسعه پایدار در مناطق محروم محسوب می‌شود.

به گفته وی، ترکیب فعالیت‌های جهادی، مشارکت مردمی و توجه به ظرفیت‌های بومی می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعی در این مناطق باشد.

در پایان وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری گروه‌های جهادی، مشارکت مردم محلی و حمایت نهادهای مختلف، این طرح به شکل موفقیت‌آمیز اجرا شود و گامی مؤثر در مسیر ترویج فرهنگ درختکاری، حفاظت از محیط زیست و توانمندسازی جوامع کمتر برخوردار کشور برداشته شود.