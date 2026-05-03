به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، برنامه تلویزیونی «قهرمان ایران» با هدف انتخاب برترین ورزشکاران، از امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۹ با آغاز پخش اولین قسمت برنامه تلویزیونی این جشنواره و شروع فرایند رای گیری از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۳ و اپلیکیشن روبیکا کار خود را آغاز می کند.

برترین ورزشکاران در سال گذشته با مشارکت بیش از هفت ملیون و ۵۰۰ هزار نفر مشخص شدند و در اختتامیه مراسم با حضور رئیس جمهور در یک اختتامیه معرفی شدند. حال با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان در سالی که گذشت، شعار این دوره از قهرمان ایران «پاسداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان» است.

برترین های ورزش ایران در ۹ بخش آقای ورزش، بانوی ورزش، قهرمان فرد، برترین صحنه ورزشی، برترین مربی سال، برترین تیم سال، آقا و بانوی پارا المپیکی سال و برترین گل سال نامزد می شوند.

انتخاب نامزدها در «قهرمان ایران» شبکه ورزش یک فرایند کارشناسی با نظر نخبه های ورزشی است که در چند ماه صورت می پذیرد.

فرصت رای گیری برای انتخاب برترین ورزشکاران سال ۱۴۰۴ همزمان با اختتامیه قهرمان ایران در هفته اول خرداد ماه به پایان می رسد.