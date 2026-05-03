افزایش دستمزد ۲۵ تا ۴۰ درصدی مدیران و دستیاران تدارکات سینما

به گزارش خبرگزاری مهر اطلاعیه رسمی انجمن صنفی مدیران تهیه و پشتیبانی تولید سینمای ایران (مدیران و دستیاران تدارکات) به منظور اعلام راهبرد تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۵ منتشر شد.
در متن این اطلاعیه آمده است:
«به اطلاع تمامی همکاران گرامی میرساند، در جلسه مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئتمدیره و بازرس انجمن، با توجه به شرایط حساس و متغیر کنونی کشور، کاهش نرخ تولیدات سینمایی و پیشبینی چالشهای اقتصادی آتی، تصمیم بر آن شد که برای جلوگیری از ایجاد بحران در فرآیند تولید، امسال نرخنامه ثابت و معین صادر نشود.
لذا به منظور رفع بلاتکلیفی و پاسخگویی به درخواستهای مکرر همکاران، هیئتمدیره با تحلیل شرایط موجود، افزایش دستمزد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد را نسبت به سال گذشته پیشنهاد و پیشبینی میکند.
شایان ذکر است، همانند سالهای گذشته، تعیین نرخ نهایی دستمزد بر عهده توافق طرفین (همکار/تهیهکننده یا مدیر تولید) خواهد بود.
این توافق باید با لحاظ کردن معیارهای زیر صورت پذیرد:
۱. سمت رسمی و تخصص
۲. سابقه و تجربه کاری
۳. حجم فعالیت
۴. میزان رضایتمندی از همکاریهای پیشین
امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و رونق مجدد چرخه تولید و اکران، این دوره گذار به زودی به پایان رسیده و ثبات و رفاه همیشگی برای تمامی فعالان این صنف فراهم شود.
