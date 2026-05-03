اعزام ۴۵ زائر ایلامی به سرزمین وحی

سجاد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه ۴۵ نفره از فرودگاه حضرت امام (ره) عازم مدینه منوره شدند و قرار است هفت روز در این شهر مقدس بیتوته کرده و به عبادت و راز و نیاز بپردازند و پس از این مدت، عازم مکه مکرمه خواهند شد.

مدیرکل حج و زیارت استان با اشاره به رویکرد امسال که در آن زائران ابتدا به مدینه اعزام می‌شوند، گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر اساس این الگو انجام شده و زائران ما با بهترین امکانات در مدینه میزبانی می‌شوند.

رحمانی با بیان اینکه تمام زیرساخت‌های لازم از جمله تغذیه، اسکان و حمل‌ونقل برای این گروه فراهم شده است، خاطرنشان کرد: مسئولان حج و زیارت مستقر در مدینه منوره و مکه مکرمه نیز در آماده‌باش کامل هستند تا به بهترین شکل ممکن از زائران عزیزمان پذیرایی کنند.

وی تأکید کرد: امسال حدود ۳۰ هزار زائر عازم سرزمین وحی خواهند شد و تمامی تلاش‌ها بر این است که این زائران با آرامش و آرامش خاطر، مناسک خود را به جا آورند.

وی در ادامه افزود: ما در استان ایلام تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا زائرانمان با بهترین شرایط ممکن عازم سفر شوند و در طول اقامت در سرزمین وحی، هیچ کمبودی را احساس نکنند؛ باید گفت حضور مسئولین در مدینه و مکه نیز تضمین‌کننده کیفیت خدمات‌رسانی به زائران است.

رحمانی بیان کرد: امیدواریم این سفر، سفری پربرکت و معنوی برای همه زائران باشد و با بازگشت سالم و موفق، خاطراتی خوش از این سفر در ذهن‌ها باقی بماند.

وی در پایان گفت: ما در استان ایلام نیز همواره در کنار زائران خود هستیم و تمام تلاشمان را برای رفاه حال آن‌ها به کار می‌گیریم.