۴۹ قبضه انواع سلاح در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بشارتی در تشریح این خبر اظهار ورد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با دارندگان سلاح های غیرمجاز، طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز با هدف پاکسازی مناطق آلوده به مدت ۴۸ ساعت در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح با تلاش همه جانبه صورت گرفته تعداد ۱۰ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیات های جداگانه دستگیر شدند.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت : در بازرسی از منازل و مخفیگاههای متهمان تعداد ۴۹ قبضه سلاح شکاری و جنگی و ۶۰ عدد فشنگ های مربوطه کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: به منظور حفظ آسایش و آرامش شهروندان طرح های پاکسازی و برخورد با دارندگان سلاح های غیر مجاز بصورت مستمر وبا اقتدار در سطح استان اجرا می شود.

سرهنگ بشارتی در پایان یکی از تأثیرات مهم اجرای این طرح را کاهش دسترسی مجرمین و افراد فرصت طلب به موارد ممنوعه مانند سلاح ومهمات غیر مجاز و کاهش وقوع جرائم از جمله جرائم خشن و ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی عنوان کرد.