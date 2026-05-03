به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی شامگاه یکشنبه در نخستین نشست هماندیشی معاونین عمرانی فرمانداریهای لرستان با محوریت برنامهریزی راهبردی و پیگیری مصوبات ملی با تأکید بر ضرورت حرکت منسجم در مسیر توسعه، بر اهمیت پایش دقیق و نظارت مستمر بر پروژههای پیشران و اولویتدار عمرانی و زیربنایی تأکید کرد.
وی افزود: در سال جاری، تمرکز اصلی بر مدیریت هوشمند منابع و کاهش موانع اجرایی در شهرستانها خواهد بود تا پروژههای مصوب با سرعت و دقت بیشتری به بهرهبرداری برسند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، بر نقش کلیدی معاونین عمرانی در انتقال سلامت پروژهها به سطح استان و نقش آنها در نظارت بر انضباط شهری و توسعه پایدار تأکید کرد.
مجیدی با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات کلان ملی، بیان داشت: استان لرستان در سال گذشته با اتفاقات مهمی مواجه بود که با مدیریت هوشمندانه استاندار پروژههای عمرانی بدون وقفه ادامه داشت.
وی با اشاره به اعتبار بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان مربوط به مصوبات ریاستجمهوری، تصریح کرد: وظیفه اصلی معاونت عمرانی، نظارت دقیق بر تخصیص و مصرف بهینه این اعتبارات و اطمینان از هدایت آنها به سمت پروژههای دارای اولویت است.
