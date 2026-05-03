۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۹

میز خدمت دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- دومین میز خدمت دستگاه‌های اجرایی استان با حضور استاندار و جمعی از مسئولان و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در میدان امام خمینی(ره) بوشهر برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر،مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر یکشنبه شب در این برنامه اظهار کرد: میز خدمت در راستای بهبود خدمات‌رسانی به مردم، برپا شده و امیدوارم شاهد رضایت‌مندی جامعه هدف باشیم.

مسعود شیرافکن افزود: پیگیری موضوعات مطرح‌شده، بلافاصله با حضور مدیران و کارشناسان حاضر در میز خدمت، آغاز می‌شود و نتیجه پیگیری‌ها، به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود.

شیرافکن خاطر نشان کرد: مدیران کل و مدیران عامل و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله صمت استان، آب و فاضلاب استان، میراث فرهنگی و گردشگری استان، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، شهرک‌های صنعتی استان، شرکت توزیع نیروی برق استان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، شیلات استان، جهاد کشاورزی استان و بیمه ایران استان در میز خدمت حاضر بوده و به مطالبات و دغدغه‌های مردم پاسخ دادند.

کد مطلب 6819277

