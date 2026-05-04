  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۹

آغاز پایش فراگیر «سمندر آتشین» در سروآباد

آغاز پایش فراگیر «سمندر آتشین» در سروآباد

سنندج – معاون محیط زیست طبیعی کردستان از آغاز طرح پایش و سرشماری سمندر آتشین در زیستگاه‌های سروآباد با هدف بررسی وضعیت این گونه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معروف قادری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: طرح فراگیر پایش و سرشماری سمندر آتشین از ۱۲ اردیبهشت‌ماه در زیستگاه‌های شهرستان سروآباد کلید خورده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان در این خصوص اظهار کرد: این طرح با هدف دستیابی به برآوردی دقیق از وضعیت جمعیت، سلامت زیستگاه و گستره پراکنش این گونه ارزشمند اجرا می‌شود.

قادری افزود: در قالب این برنامه، پنج تیم تخصصی متشکل از کارشناسان حیات‌وحش و محیط‌بانان مجرب، تمامی زیستگاه‌های شناخته‌شده منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به مناطق تحت پایش گفت: محدوده‌های حساس محیط‌زیستی از جمله مناطق حفاظت‌شده شاهو و کوسالان که به دلیل شرایط اکولوژیکی ویژه، از مهم‌ترین زیستگاه‌های این گونه به شمار می‌روند، در اولویت بررسی قرار دارند.

قادری ادامه داد: این طرح تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت و نتایج حاصل از آن نقش مؤثری در تدوین برنامه‌های حفاظتی و مدیریت بهینه زیستگاه ایفا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: تمرکز تیم‌های اجرایی بر بررسی وضعیت جمعیتی، سلامت زیستگاه، پراکنش گونه و شناسایی تهدیدهای احتمالی است.

معاون محیط زیست طبیعی کردستان با اشاره به اهمیت سمندر آتشین به‌عنوان گونه شاخص زیستی (Bioindicator) گفت: حضور این گونه نشان‌دهنده کیفیت مطلوب محیط زیست و سلامت منابعی همچون آب و خاک در منطقه است.

وی افزود: وجود سمندر آتشین در زیستگاه‌های سروآباد، بیانگر ارزش بالای اکولوژیکی این مناطق و ظرفیت آن‌ها در حمایت از گونه‌های حساس است.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: سمندر آتشین که به‌صورت اندمیک در استان کردستان، به‌ویژه شهرستان سروآباد، زیست می‌کند، به دلیل محدودیت جمعیتی و تهدیدهای انسانی، در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار داشته و تحت حفاظت ویژه قرار دارد.

کد مطلب 6819395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها