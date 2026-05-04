آغاز پایش فراگیر «سمندر آتشین» در سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، معروف قادری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: طرح فراگیر پایش و سرشماری سمندر آتشین از ۱۲ اردیبهشت‌ماه در زیستگاه‌های شهرستان سروآباد کلید خورده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان در این خصوص اظهار کرد: این طرح با هدف دستیابی به برآوردی دقیق از وضعیت جمعیت، سلامت زیستگاه و گستره پراکنش این گونه ارزشمند اجرا می‌شود.

قادری افزود: در قالب این برنامه، پنج تیم تخصصی متشکل از کارشناسان حیات‌وحش و محیط‌بانان مجرب، تمامی زیستگاه‌های شناخته‌شده منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به مناطق تحت پایش گفت: محدوده‌های حساس محیط‌زیستی از جمله مناطق حفاظت‌شده شاهو و کوسالان که به دلیل شرایط اکولوژیکی ویژه، از مهم‌ترین زیستگاه‌های این گونه به شمار می‌روند، در اولویت بررسی قرار دارند.

قادری ادامه داد: این طرح تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت و نتایج حاصل از آن نقش مؤثری در تدوین برنامه‌های حفاظتی و مدیریت بهینه زیستگاه ایفا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: تمرکز تیم‌های اجرایی بر بررسی وضعیت جمعیتی، سلامت زیستگاه، پراکنش گونه و شناسایی تهدیدهای احتمالی است.

معاون محیط زیست طبیعی کردستان با اشاره به اهمیت سمندر آتشین به‌عنوان گونه شاخص زیستی (Bioindicator) گفت: حضور این گونه نشان‌دهنده کیفیت مطلوب محیط زیست و سلامت منابعی همچون آب و خاک در منطقه است.

وی افزود: وجود سمندر آتشین در زیستگاه‌های سروآباد، بیانگر ارزش بالای اکولوژیکی این مناطق و ظرفیت آن‌ها در حمایت از گونه‌های حساس است.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: سمندر آتشین که به‌صورت اندمیک در استان کردستان، به‌ویژه شهرستان سروآباد، زیست می‌کند، به دلیل محدودیت جمعیتی و تهدیدهای انسانی، در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار داشته و تحت حفاظت ویژه قرار دارد.