به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عبدالغفور امان‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهای نوین پیش‌بینی‌شده در طرح «نوی‌پو» برای حل مشکل نقدینگی زنجیره تامین، گفت: این طرح با بهره‌گیری از ابزارهای جدید تأمین مالی و اصلاح سازوکارهای پرداخت، زمینه دسترسی عادلانه‌تر تولیدکنندگان به تسهیلات را فراهم می‌کند و می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید در بخش دامداری منجر شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه توجه ویژه به دامداران خرد از نقاط قوت نوی‌پو است، تصریح کرد: دامداران کوچک ستون اصلی تولید دامی کشور هستند و تقویت توان مالی و حمایتی آنان، نقشی تعیین‌کننده در حفظ چرخه تولید و ثبات بازار محصولات دامی دارد.

وی با تأکید بر نقش راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: بانک کشاورزی با ارائه و اجرای طرح «نوی پو» گام مهم و اثرگذاری در مسیر تحقق رسالت خود و حمایت از تولید در بخش کشاورزی برداشته است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از نگاه حمایتی و سیاست‌های در حال اجرا در حوزه دامداری خاطرنشان کرد: توسعه ابزارهای مالی اعتباری و تعهدی مانند «نوی پو» می‌تواند موانع موجود را کاهش داده و مشارکت فعال‌تر دامداران در طرح‌های حمایتی را به دنبال داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان گلستان در حوزه دام و طیور گفت: استان‌های شمالی به‌ویژه گلستان سهم قابل توجهی در تولید محصولات دامی کشور دارند و اجرای دقیق و هدفمند طرح «نوی‌پو» در این مناطق، گامی مهم در جهت تقویت تولید ملی و تضمین پایدار امنیت غذایی خواهد بود.