به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح، محصولات متنوعی از سبد تولیدی شرکت شامل خانواده تارا در نسخههای دستی V۱، اتوماتیک V۴ و توربوشارژ، سورن پلاس XU۷ و سورن پلاس TU۵P، پژو ۲۰۷ دستی با سقف فلزی و سقف شیشهای، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه میشود. قیمت خودروها نیز بر اساس نرخ مصوب در زمان ثبتنام محاسبه خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه(صرفا برای تارا اتوماتیک V۴) و فروش فوقالعاده با موعد تحویل ۹۰ روزه( برای سایر محصولات) انجام میشود.
فرآیند ثبتنام برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
همچنین ثبتنام متقاضیان عادی نیز از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه فعال شده و تا تکمیل ظرفیت در دسترس خواهد بود.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات تکمیلی به وبسایت رسمی ایرانخودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.
