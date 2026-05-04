  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۴

فرمانده قرارگاه خاتم‌: حامیان آمریکا کاری نکنند که پشیمان شوند

فرمانده قرارگاه خاتم‌: حامیان آمریکا کاری نکنند که پشیمان شوند

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) هشدار داد: حامیان آمریکای شرور مراقب باشند و کاری نکنند که پشیمان شوند؛ چون اقدام تجاوزکارانه آمریکا اوضاع را پیچیده‌تر و امنیت شناورها را به خطر می‌اندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) در پیامی بیان کرد: مکرر اعلام کرده‌ایم امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد و در هر شرایطی هرگونه عبور و مرور امن، با هماهنگی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.

وی افزود: سران جنایتکار و ارتش متجاوز و تروریست آمریکا که مدتی هست در آبهای آزاد و بین‌المللی جهان به سرقت و دزدی دریایی روی آورده اند و امنیت تجارت و اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده‌ اند، خود و همپیمانان آنها باید درک کرده باشند که ملت مقاوم و شجاع و نیروهای مسلح آماده و مقتدر ایران اسلامی تا کنون در عمل ثابت کرده‌اند که به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقه ای از ایران بسیار سخت و پشیمان کننده پاسخ می دهند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) ادامه داد: ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می کنیم و به تمام کشتی های تجاری و نفتکش اعلام می کنیم از هرگونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد.

سرلشکر عبداللهی با تاکید بر اینکه هشدار می دهیم هر نیروی مسلح بیگانه بخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد تهاجم قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: حامیان آمریکای شرور مراقب باشند و کاری نکنند تا با پشیمانی غیرقابل جبران مواجه شوند زیرا اقدام تجاوزکارانه آمریکا برای برهم زدن شرایط کنونی جز پیچیده‌تر شدن وضعیت و به خطر افتادن امنیت شناورها در این محدوده‌ نتیجه ای نخواهد داشت. سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص)

کد مطلب 6819432
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      2 2
      پاسخ
      نیروهای نظامی ایران امادگی داشته باشند
    • احمد IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      3 3
      پاسخ
      درودبرشما دلاورمردان.به آمریکاروی خوش نشان ندهیدچون زیاده طلب وغارتگروجنایتکاراست.حتی یکبارکوتاه آمدن درمقابل یانکیهای متوحش،توهم قدرت رادرآنان شتاب میبخشدودرصددسوء استفاده برمی آیند
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      1 2
      پاسخ
      سلام ظفر بر همه نیروهای مسلح قوی عزیزمان. لطفا کنترل تسلط و اخذ عوارض در تنگه هرمز را رها نفرمائید امریکای شیطان منفور و صهیونیستهای حرامی جهنمی نمی توانند غلطی بکنند چون شرایط حمله مجدد و توان آنرا را ندارند . صهیونیستها به تنهایی نمی توانند سربازان ارتش امریکا هم علنا اعلام کرده اند که هیچ انگیزه ای و منافعی در جنگ با ایران ندارند این فتنه جنگ را فقط خوک زرد لعنتی و نتانیابوی جهنمی راه انداخته اند و شکست خوردند قدرت ایران را دیدند جرات حمله مجدد را ندارند مطمئنند یکی بزنند چندین برابر میخورند
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      کشتی ها با هماهنگی نیروهای مسلح ایران رد بشوند وامنیت تنگه هرمز هم دراختیار ایرانه ،
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اصابت ۲ موشک به ناوچهٔ آمریکایی درپی بی‌توجهی به هشدار ایران؛ منابع خبری محلی در جنوب از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر می‌دهند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها