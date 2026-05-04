فرمانده قرارگاه خاتم‌: حامیان آمریکا کاری نکنند که پشیمان شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) در پیامی بیان کرد: مکرر اعلام کرده‌ایم امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد و در هر شرایطی هرگونه عبور و مرور امن، با هماهنگی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.

وی افزود: سران جنایتکار و ارتش متجاوز و تروریست آمریکا که مدتی هست در آبهای آزاد و بین‌المللی جهان به سرقت و دزدی دریایی روی آورده اند و امنیت تجارت و اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده‌ اند، خود و همپیمانان آنها باید درک کرده باشند که ملت مقاوم و شجاع و نیروهای مسلح آماده و مقتدر ایران اسلامی تا کنون در عمل ثابت کرده‌اند که به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقه ای از ایران بسیار سخت و پشیمان کننده پاسخ می دهند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) ادامه داد: ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می کنیم و به تمام کشتی های تجاری و نفتکش اعلام می کنیم از هرگونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد.

سرلشکر عبداللهی با تاکید بر اینکه هشدار می دهیم هر نیروی مسلح بیگانه بخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد تهاجم قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: حامیان آمریکای شرور مراقب باشند و کاری نکنند تا با پشیمانی غیرقابل جبران مواجه شوند زیرا اقدام تجاوزکارانه آمریکا برای برهم زدن شرایط کنونی جز پیچیده‌تر شدن وضعیت و به خطر افتادن امنیت شناورها در این محدوده‌ نتیجه ای نخواهد داشت. سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص)