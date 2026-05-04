به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب به هنگام ورود به مدینه در جمع خادمان ،کارگزاران و خبرنگاران ، حج سال ۱۴۰۵ را حجی توأم با اندوه و حماسه خواند.

وی با اشاره به شهادت رهبری فرزانه که مایه درخشش جهان اسلام بود، تصریح کرد :خون ایشان ،شهیدان، فرماندهان و دانشمندان گرفته تا دانش‌آموزان مظلوم مدرسه «شجره طیبه میناب»، در تاریخ جاودانه خواهد ماند.

سرپرست حجاج ایرانی با پرامیداشت مجاهدت‌های شهید بیات، رئیس سابق سازمان حج و زیارت، اظهار داشت: ایشان سال گذشته حج را با شایستگی اداره کرد و موفق به دریافت جایزه "لبیتم" شد، اما امسال به فیض شهادت نائل آمد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به محورهای شعار حج ۱۴۰۵ «سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی» افزود: زائران ایرانی با انس با قرآن، الگوی رأفت و محبت در میان مسلمانان بدرخشند.

وی با استناد به آیات الهی تأکید کرد که طبق منطق «اشداء علی الکفار رحماء بینهم»، برخورد تند ما تنها باید متوجه دشمنان اسلام باشد و در جمع مسلمانان و در فضای حج، و دوستی با سایر مسلمانان راهبرد اسلامی مطلق است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به ۱۵۰۰مین سالگرد ولادت پیامبر رحمت (ص)، درس‌های بزرگ نبوی را «اخلاص» و «تلاش خستگی‌ناپذیر برای جامعه» عنوان وخاطرنشان کرد: همان‌گونه که پیامبر (ص) برای هدایت مردم خود را به مشقت می‌انداختند، دست‌اندرکاران حج نیز باید مخلصانه و پر تلاش در خدمت زائران باشند.

سرپرست حجاج ایرانی در پایان، از تلاش‌های مسئولان در ایران و کشور میزبان، به ویژه آقای دکترعنایتی سفیر ایران در ریاض و آقای زرنگار سرکنسول ایران در جده که از ریاض و جده برای تسهیل امور زائران تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

وی سخنان خود را با طلب درود و صلوات برای معمار کبیر انقلاب، شهدای مسیر اسلام وخادم ضیوف الرحمان شهید گرانقدر دکتر بیات به پایان برد.

برگزاری حجی با انضباط و باشکوه علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با تلاش شبانه‌روزی و همکاری مسئولان عربستانی، تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری حجی منظم، با انضباط و در شأن ملت ایران به عنوان بزرگترین کنگره جهان اسلام انجام شده است.

همچنین در این مراسم رشیدیان ضمن ابراز تاسف نسبت به زائرانی که پس از ثبت‌نام و گذراندن دوره‌های آموزشی از این سفر بازماندند، خاطرنشان کرد : با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور عربستان، زمینه اعزام این ۳۰ هزار نفر مهیا گردید.

رئیس سازمان حج و زیارت هدف نهایی را برگزاری حجی باشکوه برای امت اسلامی عنوان و تأکید کرد:امسال نیز امیدواریم با رعایت همان نظم و انضباط و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجرایی، رتبه مناسبی را در بین کشورهای اسلامی در برگزاری حج امسال داشته باشیم.