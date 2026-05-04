۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

برگزاری حج باشکوه با وجود تحریم‌های ظالمانه

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تقارن حج امسال باسالگرد میلاد پیامبر(ص) را فرصتی برای تقویت وحدت دانست و بر اهمیت برخورد همراه با محبت با مسلمانان و مقابله با توطئه دشمن تاکید کرد.

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب به هنگام ورود به مدینه در جمع خادمان ،کارگزاران و خبرنگاران ، حج سال ۱۴۰۵ را حجی توأم با اندوه و حماسه خواند.

وی با اشاره به شهادت رهبری فرزانه که مایه درخشش جهان اسلام بود، تصریح کرد :خون ایشان ،شهیدان، فرماندهان و دانشمندان گرفته تا دانش‌آموزان مظلوم مدرسه «شجره طیبه میناب»، در تاریخ جاودانه خواهد ماند.

سرپرست حجاج ایرانی با پرامیداشت مجاهدت‌های شهید بیات، رئیس سابق سازمان حج و زیارت، اظهار داشت: ایشان سال گذشته حج را با شایستگی اداره کرد و موفق به دریافت جایزه "لبیتم" شد، اما امسال به فیض شهادت نائل آمد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به محورهای شعار حج ۱۴۰۵ «سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی» افزود: زائران ایرانی با انس با قرآن، الگوی رأفت و محبت در میان مسلمانان بدرخشند.

وی با استناد به آیات الهی تأکید کرد که طبق منطق «اشداء علی الکفار رحماء بینهم»، برخورد تند ما تنها باید متوجه دشمنان اسلام باشد و در جمع مسلمانان و در فضای حج، و دوستی با سایر مسلمانان راهبرد اسلامی مطلق است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به ۱۵۰۰مین سالگرد ولادت پیامبر رحمت (ص)، درس‌های بزرگ نبوی را «اخلاص» و «تلاش خستگی‌ناپذیر برای جامعه» عنوان وخاطرنشان کرد: همان‌گونه که پیامبر (ص) برای هدایت مردم خود را به مشقت می‌انداختند، دست‌اندرکاران حج نیز باید مخلصانه و پر تلاش در خدمت زائران باشند.

سرپرست حجاج ایرانی در پایان، از تلاش‌های مسئولان در ایران و کشور میزبان، به ویژه آقای دکترعنایتی سفیر ایران در ریاض و آقای زرنگار سرکنسول ایران در جده که از ریاض و جده برای تسهیل امور زائران تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

وی سخنان خود را با طلب درود و صلوات برای معمار کبیر انقلاب، شهدای مسیر اسلام وخادم ضیوف الرحمان شهید گرانقدر دکتر بیات به پایان برد.

برگزاری حجی با انضباط و باشکوه علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با تلاش شبانه‌روزی و همکاری مسئولان عربستانی، تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری حجی منظم، با انضباط و در شأن ملت ایران به عنوان بزرگترین کنگره جهان اسلام انجام شده است.

همچنین در این مراسم رشیدیان ضمن ابراز تاسف نسبت به زائرانی که پس از ثبت‌نام و گذراندن دوره‌های آموزشی از این سفر بازماندند، خاطرنشان کرد : با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور عربستان، زمینه اعزام این ۳۰ هزار نفر مهیا گردید.

رئیس سازمان حج و زیارت هدف نهایی را برگزاری حجی باشکوه برای امت اسلامی عنوان و تأکید کرد:امسال نیز امیدواریم با رعایت همان نظم و انضباط و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجرایی، رتبه مناسبی را در بین کشورهای اسلامی در برگزاری حج امسال داشته باشیم.

