به گزارش خبرنگار مهر. حسین زنجیرانی فراهانی، صبح دوشنبه در آیین بهرهبرداری از ۱۲ کیلومتر از آزادراه کمربندی غربی قم و آغاز عملیات اجرایی بخش دیگری از آزادراه قم–سلفچگان–راهجرد در محل پروژه شهید سلیمانی، گزارشی جامع از وضعیت طرحهای زیرساختی، مسکن و بازآفرینی شهری استان ارائه کرد.
وی با اشاره به تحولات یکسال و نیم اخیر در حوزه راهسازی استان گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، تکمیل و بهرهبرداری از بخشهایی از کمربندی شهید سلیمانی است که امروز ۱۲ کیلومتر از آن به همراه مسیرهای دسترسی و رمپهای مرتبط به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی قم به پروژه آزادراه ساوه–سلفچگان بهعنوان بخشی از کریدور راهبردی شمال–جنوب اشاره کرد و افزود: این محور با پیشبینی سرمایهگذاری گسترده و اجرای باند سوم و اصلاحات هندسی در حال تکمیل است، هرچند هنوز در مراحل ابتدایی پیشرفت فیزیکی قرار دارد.
زنجیرانی فراهانی همچنین از تکمیل بخش مهمی از شبکه بزرگراهی استان خبر داد و اظهار داشت: محورهای قم–جعفریه، قم–کهک و قم–نیزار در این مدت تکمیل شده و به بهرهبرداری رسیدهاند که نقش مهمی در اتصال نقاط مختلف استان به شبکه حملونقل اصلی ایفا میکنند.
وی با اشاره به وضعیت طرحهای نهضت ملی مسکن در استان قم گفت: در مجموع ۱۲ سایت اصلی برای اجرای این طرح تعریف شده که از جمله آنها میتوان به سایتهای قنوات، پردیسان و شهرکهای پرنیان اشاره کرد که از بزرگترین پروژههای شهرسازی کشور محسوب میشوند.
به گفته وی، عملیات آمادهسازی اراضی در این سایتها با سرعت بالا در حال انجام است و در برخی مناطق نیز آسفالتریزی و تکمیل معابر آغاز شده، هرچند تکمیل نهایی زیرساختها منوط به همراهی دستگاههای خدماترسان است. مدیرکل راه و شهرسازی قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ساختوساز در استان پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای حمایتی، خودمالک، بافت فرسوده و طرح جوانی جمعیت در حال ساخت است که نشاندهنده حجم گسترده فعالیتهای عمرانی در استان است.
وی افزود: علاوه بر این، هزاران قطعه زمین در قالب طرحهای مختلف از جمله جوانی جمعیت، ایثارگران و روستاییان واگذار شده و بخش مهمی از آنها وارد مرحله اجرایی شدهاند.
زنجیرانی فراهانی با اشاره به توسعه همزمان خدمات زیربنایی در سایتهای مسکن تأکید کرد: تاکنون دهها مدرسه، مسجد و واحد تجاری در کنار پروژههای مسکونی در حال احداث است تا سکونت در این مناطق با زیرساخت کامل شهری همراه باشد.
وی ادامه داد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن در استان به بیش از ۸۵ درصد رسیده و بخش قابل توجهی از واحدها در مراحل پایانی تحویل قرار دارند و هماکنون فرآیند انتخاب و واگذاری واحدها نیز در حال انجام است. مدیرکل راه و شهرسازی قم در بخش دیگری از گزارش خود به حوزه بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: پروژههای متعددی در بافتهای فرسوده و هسته مرکزی شهر در حال اجراست که برخی از آنها پس از دههها انتظار مردم به مرحله عملیاتی رسیدهاند.
وی همچنین از پیشرفت طرحهای مرتبط با محدوده حرم مطهر و اجرای پروژههای ساماندهی اطراف آن خبر داد و افزود: اقدامات مربوط به ایجاد رینگ پیرامونی و اصلاح دسترسیها در این محدوده با هماهنگی دستگاههای مختلف در حال اجراست.
زنجیرانی فراهانی با اشاره به وضعیت پروژههای بازسازی واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ نیز گفت: عملیات بازسازی این واحدها با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری و سایر دستگاهها آغاز شده و بخش قابل توجهی از آن وارد مرحله ساخت شده است. وی تأکید کرد: همزمانی اجرای پروژههای مسکن، توسعه زیرساختهای حملونقل و بازآفرینی شهری در قم، این استان را به یکی از کانونهای اصلی فعالیتهای عمرانی کشور تبدیل کرده است.
