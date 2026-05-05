به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات آنلاین، گاهی تنها یک لحظه غفلت کافی است تا سرمایهای قابلتوجه از دست برود؛ موضوعی که بهویژه در خریدوفروشهای با مبالغ بالا و استفاده از روشهایی مانند انتقال وجه از طریق «شبا» بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. هرچند این روش پرداخت، قانونی و پرکاربرد است، اما بهدلیل زمانبر بودن فرآیند تسویه، در برخی موارد به بستری برای سوءاستفاده و کلاهبرداری تبدیل شده است.
تأخیر در تسویه شبا؛ فرصتی برای سوءاستفاده
در خریدوفروشهای اینترنتی، بهخصوص در بستر سایتهای درج آگهی، فروشندگان معمولاً انتظار دارند بلافاصله پس از توافق، وجه معامله را دریافت کرده و از واریز آن اطمینان حاصل کنند. این در حالی است که انتقال وجه از طریق شبا (در قالب پایا یا ساتنا) ممکن است چند ساعت زمان ببرد و همین فاصله زمانی، فرصت سوءاستفاده را برای برخی افراد سودجو فراهم میکند.
رسیدهای جعلی؛ ابزار جدید کلاهبرداران اینترنتی
در این شیوه، کلاهبرداران با ارسال تصاویر جعلی از رسید پرداخت، فروشنده را فریب میدهند. این رسیدها که با استفاده از نرمافزارهای ویرایش تصویر بهسادگی قابل تولید هستند، در نگاه نخست واقعی به نظر میرسند و در صورت بیدقتی، میتوانند منجر به تحویل کالا بدون دریافت وجه واقعی شوند.
ملاک نهایی، واریز واقعی وجه به حساب است
بررسیها نشان میدهد یکی از مهمترین اصول در پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، اتکا به واریز واقعی وجه در حساب بانکی است. ملاک نهایی در هر معامله، مشاهده قطعی مبلغ در حساب از طریق اینترنتبانک، موبایلبانک یا سایر درگاههای رسمی بانکی است و نه پیامک یا تصویر رسید.
روشهای پرداخت آنی؛ راهکاری برای کاهش ریسک
همچنین استفاده از روشهای پرداخت آنی میتواند ریسک چنین تخلفاتی را کاهش دهد. کارتبهکارت برای مبالغ محدود و سامانههای جدید انتقال لحظهای مانند «پل» برای مبالغ بالاتر، از جمله گزینههایی هستند که امکان اطمینان سریعتر از انجام تراکنش را فراهم میکنند.
«پرداخت امن»؛ گزینهای مطمئن برای معاملات آنلاین
در کنار این موارد، استفاده از خدمات «پرداخت امن» که توسط برخی پلتفرمهای خریدوفروش ارائه میشود، یکی از مطمئنترین راهکارها به شمار میرود. در این روش، وجه معامله تا زمان تأیید دریافت کالا نزد پلتفرم باقی میماند و پس از آن به فروشنده منتقل میشود.
در معاملات با مبالغ بالا، احراز هویت طرف مقابل، بررسی اطلاعات تماس و تطبیق نام صاحب حساب با خریدار، بهعنوان یک اصل ضروری مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، تأکید میشود که تا پیش از واریز قطعی وجه به حساب، از تحویل کالا به خریدار خودداری شود.
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداریها
در همین حال، پلیس فتا نیز بارها نسبت به افزایش کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی هشدار داده و از شهروندان خواسته است به هیچ عنوان به تصاویر ارسالی اعتماد نکنند، از باز کردن لینکها و پیامهای ناشناس بپرهیزند و معاملات خود را خارج از بسترهای امن انجام ندهند.
بر اساس اعلام پلیس فتا، شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک میتوانند موضوع را در کوتاهترین زمان از طریق این پلیس یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.
در فضای تجارت آنلاین، رعایت چند اصل ساده اما کلیدی میتواند تا حد زیادی از بروز کلاهبرداری جلوگیری کند؛ اصولی که در رأس آن، اطمینان از واریز واقعی وجه قرار دارد. بر این اساس، تأکید میشود «اطمینان واقعی» تنها زمانی حاصل میشود که مبلغ موردنظر بهصورت قطعی در حساب بانکی فروشنده ثبت شده باشد، نه آنکه صرفاً در قالب یک تصویر یا پیامک نمایش داده شود.
