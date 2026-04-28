۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

سودجویی با «خط سفید»؛ «اینترنت پرو» روی میز دستگاه قضا

در پی جنگ و قطعی اینترنت بین‌المللی، دولت امکان دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی برای فعالان اقتصادی را فراهم کرده، اما سوء‌استفاده‌های تبلیغاتی از اینترنت پرو، موجب ابهام مردم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از آغاز جنگ تحمیلی سوم، به دلیل مسائل امنیتی، اینترنت بین‌الملل در کشور قطع شد و تنها شبکه داخلی فعال باقی ماند. با پیگیری‌های ویژه، برای بازرگانان و فعالان اقتصادی که نیاز ضروری به ارتباط با شبکه جهانی دارند، امکان دسترسی محدود و کنترل‌شده به اینترنت بین‌الملل فراهم شد تا امور تجاری و اقتصادی آن‌ها مختل نشود.

زهرا بهروزآذر، معاون زنان ریاست جمهوری درباره بازه زمانی قطعی اینترنت بین المللی گفت: زنان که بخش عمده فعالیت‌هایشان در فضای مجازی انجام می‌شود، بیشترین آسیب را از قطعی اینترنت متحمل شده‌اند. این اتفاق ناگهانی مثل جنگ به ما تحمیل شد و امیدواریم هرچه سریع‌تر از این وضعیت خارج شویم، زیرا خسارت اقتصادی و اجتماعی آن برای مردم بسیار جدی است.

آگهی‌های اینترنت پرو؛ ابهام و نگرانی کاربران

با این حال، در این فضا، برخی افراد با انتشار آگهی در کانال‌ پیامرسان های خارجی مدعی شده‌اند می‌توانند اینترنت پرو را برای هر صنف و شغلی فعال کنند. این تبلیغات موجب ایجاد ابهام و نگرانی در میان کاربران شده و عده‌ای نگران سوء‌استفاده‌های مالی هستند. این وضعیت، الزام ورود پلیس فتا را ایجاد کرده تا از تبدیل اینترنت پرو به فضایی برای کلاهبرداری مشابه فروش غیرقانونی وی‌پی‌ان جلوگیری شود.

هشدار رئیس قوه قضاییه: حقوق عامه مردم در اولویت است

در همین راستا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد: وفق گزارش‌های واصله، سوء‌استفاده از اینترنت موسوم به خط‌های سفید یا اینترنت پرو رخ داده است. قابل قبول نیست افرادی فاقد صلاحیت یا عناصر سودجو از این بستر برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.

وی افزود: دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور موظف به ورود جدی به این موضوع هستند و ما حقوق عامه مردم را در این مسیر پیگیری خواهیم کرد. در شرایط جنگی، ضمن مدیریت امنیتی، نظارت بر حقوق اقتصادی و عمومی شهروندان نیز در دستور کار قرار دارد.

قطع اینترنت بین‌الملل از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، نیاز بازرگانان به اینترنت پرو، سوء‌استفاده‌های تبلیغاتی و الزام ورود پلیس فتا، اهمیت مدیریت و شفافیت در ارائه خدمات دیجیتال در شرایط بحرانی را نشان می‌دهد. ورود قوه قضاییه و نهادهای مسئول، امید به حفظ حقوق عامه مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی را تقویت می‌کند.

    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      اینترنت کی وصل میشه؟
      • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
        هر موقع تهدید و خطر جنگ از بین برود و آمریکایی‌ها تضمین دهند از آن برای اهداف نظامی سواستفاده نمی کنند.
    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      خواهش میکنم اینترنت رو وصل کنید😭😭😭
    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      لطفا وصل شدن سيستم هاي بازي هم از بنياد ملي بازي هاي رايانه اي پيگيري كنيد مثل گوگل ميمونه و باعث رضايت جمعي هستش
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      اینترنت پرو طرح خوبی هست اما برای مردم به درستی تبیین نشده است.
    • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      وصل شدن اینترنت به شکل قبل چه فایده ای داره، وقتی دوباره با تهدیدات آمریکا قرار قطع بشه. اقتصاد دیجیتال ثبات می خواهد. یک شیوه امن پایدار برای اتصال بازرگانان
    • دانشجو IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      لطف کنید اینترنت را وصل کنید من مقاله هم برای دانشگاه مونده
    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      من واقعا قدردانی میکنم از برنامه های ملی ولی به عنوان یک دانشجو به اینترنت بین المللی نیاز دارم
    • سارا IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      من همه سرمایه ام را وسایل خریدم تا آنلاین شاپ راه بندازم و اینترنت قطع شده و من ورشکست شدم
      • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
        به نظرم سکوهای داخلی هم نیاز شمارو میتونن برطرف کنن
    • اینترنت IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ببینید ما در کنار مسئولین و جمهوری اسلامی ایستاده‌ایم و حاضرم تا پای جان بجنگیم و ممنون میشم شما هم اینترنت بین اللملی را وصل کنید
    • اینترنت IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      یک مقاله درمورد زمان وصل اینترنت لطف کنید منتشر کنید
    • بی اینترنت IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      میشه الان که همه چیز آرومه اینترنت را وصل کنید
    • محمود IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      ابتدا از رئیس محترم قوه قضائیه که در صدد دفاع از حقوق ملت در مورد این طرح طبقاتی و بسیار ظالمانه و تبعیض آمیز اینترنت پرو به پا خاستند تشکر و قدردانی می کنیم و خواستار بررسی و افشای پشت پرده این طرح و مجازات عاملان آن هستیم طرحی که بر مبنای اون اینترنت ملت رو که تمام زیرساختهای اون با پول بیت المال و از جیب تک تک 90 میلیون ایرانی ساخته شده بر روی مردم عادی قطع کردند اما به افرادی فقط در ازای دریافت پول کلان می فروختند حالا طرف هرکی می خواد باشه ، نفوذی ، ضد انقلاب ، یا جاسوس دشمن ، فقط پول بده
    • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      اگه قطع شبکه اینترنت برای مسائل سایبری و امنیتیه که خوب این بساط فروش چند هزار میلیاردی کانفیگ و سیم سفید و سیم کارت پرو و این چیزا چیه دیگه؟؟؟
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      منه محقق و دانشجوی دکترا اینترنت پرو و خط سفید ندارم، ولی پزشکها و تاجر ها دارند! منتظر توضیحات آقای پزشکیان هستم، و همچنین باقی دولتی ها!

