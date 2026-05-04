دستگیری فروشنده مواد مخدر در پوشش دکه قصابی در کوهرنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسینی اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌ مبنی بر فعالیت مشکوک در یکی از دکه‌های قصابی سطح شهرستان، تحقیقات گسترده‌ای توسط مأموران آغاز شد. در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص گردید متهم در پوشش دکه قصابی اقدام به توزیع و فروش مواد مخدر می‌کند.

وی گفت: با هماهنگی مقام محترم قضایی، دربازرسی محل فعالیت متهم مقداری مواد مخدر کشف و ضبط و دکه قصابی وی نیز به طور کامل پلمپ گردید ومجرم با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان کوهرنگ ضمن قدردانی از همکاری شهروندان تأکید کرد: برخورد قاطع باسوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت تمام ادامه خواهد داشت و از عموم مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را فوراً به پلیس اطلاع دهند.