ارتقای توان عملیاتی ۲۱ هزار امدادگر در نبرد رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات؛ سعید متانی معاون برنامهریزی، توانمندسازی و مهارت افزایی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، اظهار داشت که در جریان جنگ رمضان، ۷ هزار و ۸۷۸ نفر در پهنههای پنجگانه کشور و ۱۳ هزار و ۷۴۵ نفر از نیروهای رسمی و داوطلب در تمامی استانها، آموزشهای تخصصی امداد رزم، فوریتهای پزشکی در حملات هوایی و اقدامات ایمنی را فراگرفتند.
وی افزود:در این بازه، سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر برای نخستینبار با طراحی فرمهای الکترونیکی، دادههای میدانی را از طریق مدل تحلیل SWOT واکاوی کرده و مسیر برنامهریزیهای آتی را بر اساس ارزیابیهای علمی هموار کرد.
متانی ادامه داد:همچنین تولید بیش از ۱۰۰ محتوای آموزشی چندرسانهای و برگزاری دورههای کاربری تجهیزات پیشرفته نظیر پلاسما کاتر و هیدروپک برای تیمهای واکنش سریع تهران و البرز، از دیگر اقدامات کلیدی در حوزه مهارتافزایی نیروها بوده است.
وی تصریح کرد:در مرحله پس از جنگ نیز دورههای تکمیلی امداد رزم در بیمارستان بقیهالله و استان کرمان برگزار شد و در راستای اهداف بشردوستانه، ۳۷۶ نفر از داوطلبان اتباع افغانستانی نیز تحت آموزشهای کمکهای اولیه قرار گرفتند.
معاون برنامهریزی، توانمندسازی و مهارت افزایی سازمان امدادونجات تأکید کرد که برنامهریزی برای تداوم این دورههای تخصصی و ارتقای سطح آمادگی نیروها با حمایت ریاست سازمان و پس از اخذ مجوزهای لازم با قوت ادامه خواهد یافت.
