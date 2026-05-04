۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

ارتقای توان عملیاتی ۲۱ هزار امدادگر در نبرد رمضان

معاون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و مهارت افزایی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر از اجرای گسترده دوره‌های تخصصی برای بیش از ۲۱ هزار نیروی عملیاتی در نبرد رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات؛ سعید متانی معاون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و مهارت افزایی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، اظهار داشت که در جریان جنگ رمضان، ۷ هزار و ۸۷۸ نفر در پهنه‌های پنج‌گانه کشور و ۱۳ هزار و ۷۴۵ نفر از نیروهای رسمی و داوطلب در تمامی استان‌ها، آموزش‌های تخصصی امداد رزم، فوریت‌های پزشکی در حملات هوایی و اقدامات ایمنی را فراگرفتند.

وی افزود:در این بازه، سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر برای نخستین‌بار با طراحی فرم‌های الکترونیکی، داده‌های میدانی را از طریق مدل تحلیل SWOT واکاوی کرده و مسیر برنامه‌ریزی‌های آتی را بر اساس ارزیابی‌های علمی هموار کرد.

متانی ادامه داد:همچنین تولید بیش از ۱۰۰ محتوای آموزشی چندرسانه‌ای و برگزاری دوره‌های کاربری تجهیزات پیشرفته نظیر پلاسما کاتر و هیدروپک برای تیم‌های واکنش سریع تهران و البرز، از دیگر اقدامات کلیدی در حوزه مهارت‌افزایی نیروها بوده است.

وی تصریح کرد:در مرحله پس از جنگ نیز دوره‌های تکمیلی امداد رزم در بیمارستان بقیه‌الله و استان کرمان برگزار شد و در راستای اهداف بشردوستانه، ۳۷۶ نفر از داوطلبان اتباع افغانستانی نیز تحت آموزش‌های کمک‌های اولیه قرار گرفتند.
معاون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و مهارت افزایی سازمان امدادونجات تأکید کرد که برنامه‌ریزی برای تداوم این دوره‌های تخصصی و ارتقای سطح آمادگی نیروها با حمایت ریاست سازمان و پس از اخذ مجوزهای لازم با قوت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6819700
محدثه رمضانعلی

