به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله عباسیان در سخنانی از سرمایهگذاری عظیم بخش خصوصی در حوزه گردشگری لرستان طی سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این میزان سرمایهگذاری که بیش از نیمی از آن به شهرستان خرمآباد اختصاص داشته، نویدبخش توسعه زیرساختهای اقامتی و گردشگری، از جمله افزودن ۵۰۰ تخت جدید تا پایان سال جاری است.
وی در تشریح وضعیت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان، بیان داشت: در سال ۱۴۰۴، شاهد تحقق سرمایهگذاری قابلتوجه ۱۱۰۹ میلیاردتومانی توسط بخش خصوصی در بخشهای مختلف گردشگری از جمله احداث هتل، اقامتگاههای بومگردی، واحدهای پذیرایی و سایر تأسیسات مرتبط بودیم.
معاون اداره مل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به توزیع این سرمایهگذاری در سطح استان، افزود: حدود نیمی از این رقم، معادل ۵۰ درصد، در شهرستان خرمآباد، مرکز استان، سرمایهگذاری شده است که نشاندهنده پتانسیل بالای این شهرستان برای جذب سرمایههای گردشگری است.
عباسیان در ادامه به برنامههای توسعهای استان برای سال جاری اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵، شاهد بهرهبرداری از بیش از ۲۰ واحد گردشگری جدید در استان باشیم. این امر منجر به افزایش حدود ۵۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان خواهد شد که گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیازهای روبهرشد گردشگران و توسعه صنعت گردشگری منطقه محسوب میشود.
