شتاب در اجرای آزادراه تبریز-ارومیه با رفع موانع و آغاز مسیرگشایی تونل

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در دومین بازدید خود طی کمتر از دو ماه از پروژه قطعه سوم آزادراه تبریز-ارومیه، با اشاره به پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی، از رفع بخشی از موانع پروژه و تسریع روند احداث این مسیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

در این بازدید، استاندار آذربایجان شرقی دستور آغاز عملیات انفجار برای مسیرگشایی تونل جنوبی قطعه سوم آزادراه تبریز-ارومیه را نیز صادر کرد؛ اقدامی که گامی مهم در شتاب‌بخشی به روند اجرای این پروژه زیربنایی به شمار می‌رود.

سرمست با اشاره به پیشرفت عملیات حفاری تونل‌های این مسیر اظهار کرد: خوشبختانه نسبت به بازدید گذشته، روند اجرای پروژه به‌ویژه در بخش حفاری تونل‌ها با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و صدور دستورات لازم برای تأمین مواد ناریه و رفع موانع اجرایی، روند پیشرفت پروژه شتاب گرفته است. این اقدامات در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، برای تسریع در اجرای این پروژه صورت گرفته است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سرمایه‌گذار پروژه وعده بهره‌برداری از این مسیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن داده است، تصریح کرد: امیدواریم با تداوم این روند، قطعه سوم آزادراه تبریز-ارومیه در اسرع وقت به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، مسیر تبریز به ارومیه کوتاه‌تر شده و علاوه بر کاهش زمان سفر، ایمنی و روانی تردد برای شهروندان و مسافران این محور به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.