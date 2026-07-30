به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی چهارشنبه شب در تجمع مردم آمل با اشاره به برخی اظهارنظرها در فضای مجازی اظهار کرد: مقایسه رهبر معظم انقلاب با رژیم پهلوی ظلم در حق ایشان است و نباید با سخنان بی‌مبنا، جایگاه رهبری و اعتماد متقابل میان مردم و نظام را خدشه‌دار کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره وفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان داده‌اند، افزود: نباید با بیان جملاتی که مردم را مقصر یا شرمنده جلوه می‌دهد، این سرمایه عظیم اجتماعی را تضعیف کرد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به سالروز عملیات مرصاد، فرهنگ عاشورا را منشأ مقاومت ملت ایران دانست و گفت: حضرت زینب(س) با جمله لا تَمحو ذکرنا بر ماندگاری راه حق تأکید کردند و امروز نیز فرهنگ مقاومت، مهم‌ترین سلاح در برابر دشمنان است.

معافی با اشاره به موضوع خون‌خواهی شهدای اخیر، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، انتقام از عاملان جنایت را خواست ملت ایران دانسته‌اند و این مطالبه باید با حفظ وحدت و تبعیت از رهنمودهای ایشان دنبال شود.

وی در پایان حضور گسترده مردم در مراسم‌های ملی و انقلابی را نشانه پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت عنوان کرد.