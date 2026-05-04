۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

رئیس جدید اداره کار رومشکان معرفی شد

رومشکان - طی مراسمی، «داوود مهرابی» به‌عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رومشکان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور فرماندار رومشکان، معاونت اشتغال و کارآفرینی و سرپرست حراست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، «داوود مهرابی» به‌عنوان سرپرست جدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رومشکان معرفی و از زحمات «مختار کریم‌نژاد» در طول تصدی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تقدیر به عمل آمد.

در متن این حکم آمده است: نظر به‌مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به‌موجب این ابلاغ به‌عنوان سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رومشکان منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب تکالیف و وظایف آن اداره اهتمام بایسته را به عمل‌آورید موفقیت و بهروزی‌تان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

