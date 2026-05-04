شخم و شیار ۲۳ هزار هکتار از شالیزارهای ساری

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مطلوب آغاز فصل کشت برنج در این منطقه گفت: از مجموع ۲۵ هزار و ۶۴ هکتار اراضی شالیزاری شهرستان، تاکنون عملیات شخم و شیار در سطح ۲۳ هزار و ۱۰۰ هکتار انجام شده که معادل ۹۲ درصد کل اراضی است.
علوی با بیان اینکه آمادهسازی زمینها با مشارکت کشاورزان در حال انجام است، افزود: در ادامه این روند، عملیات آبتخت اولیه در ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی انجام شده و زمینه برای نشاکاری فراهم شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۱ هزار و ۸۰۰ هکتار از شالیزارها نیز تحت خزانهگیری قرار گرفته که نشاندهنده آمادگی مناسب برای تأمین نشای برنج در شهرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی ساری همچنین با اشاره به روند بذرپاشی اظهار کرد: این مرحله در ۲۰ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی انجام شده و بخشی از زمینها نیز در مرحله آبتخت برای ادامه عملیات کشت قرار دارند.
علوی افزود: در حال حاضر حدود ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از شالیزارها بهصورت غرقابی در وضعیت آمادهسازی نگهداری میشوند تا در مراحل بعدی نشاکاری تکمیل شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان منطقه گفت: با توجه به شرایط مناسب جوی و روند مطلوب کار، پیشبینی میشود عملیات آمادهسازی و کشت برنج در زمان مقرر به پایان برسد. همچنین بر مدیریت مصرف آب و استفاده از ارقام پربازده تأکید میشود.
