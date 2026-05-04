به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کارگر اظهار کرد: در اجرای سیاستهای حمایتی از شهروندان و با هدف کاهش فشار ناشی از آسیبهای اخیر، فرایند ارزیابی خسارت وسایل نقلیه در هماهنگی کامل با پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شد.
وی افزود: با برنامهریزی منسجم، ارزیابی میدانی خودروها در یک محل متمرکز انجام گرفت تا از ترددهای مکرر شهروندان جلوگیری و زمان رسیدگی به حداقل برسد. این اقدام ضمن تسریع روند بررسی، موجب آرامش خاطر شهروندان آسیبدیده شد.
مدیر منطقه پنج با اشاره به رویکرد تسهیلگر مدیریت شهری در خدمترسانی تصریح کرد: اداره ترافیک منطقه پنج بهمنظور حمایت از خانوادههایی که پارکینگ منازلشان دچار آسیب شده بود، فضایی را برای پارک تجمیعی و رایگان خودروهای خسارتدیده اختصاص داد تا از آسیبهای ثانویه پیشگیری شود.
وی یادآور شد: شهروندان میتوانند درخواست بازدید از خودروهای خود را از طریق سامانه ۱۳۷ ثبت کنند. کارشناسان منطقه پس از هماهنگی با پلیس راهور، در محل حاضر شده و بدون نیاز به مراجعه حضوری به کلانتری، صورتجلسه خسارت را تنظیم میکنند.
کارگر با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و تعهد شهرداری به همراهی با شهروندان افزود: منطقه پنج شهرداری اصفهان خود را در کنار مردم بهویژه در زمان بروز بحرانها میداند و تلاش دارد با هماهنگی نهادهای ذیربط، فرایند رسیدگی به خسارات و راهنمایی برای تکمیل پرونده بیمهای را تسهیل کند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای حمایتی مدیریت شهری و تحقق شهرداری پاسخگو و مردممحور صورت گرفته است.
