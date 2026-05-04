۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

شهرداری اصفهان هیچ برنامه‌ای برای تعدیل نیرو وجود ندارد

اصفهان-معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداراصفهان گفت:هیچ‌گونه تصمیمی برای تعدیل نیرو در شهرداری اتخاذ نشده وافزایش حقوق کارکنان مطابق ضوابط قانونی ازابتدای اردیبهشت پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابراهیمی با اشاره به بروز برخی شرایط پیش‌بینی‌نشده همزمان با جنگ رمضان اظهار کرد: مدیریت شهری با اتخاذ رویکرد برنامه‌محور تلاش کرده است روند خدمت‌رسانی به شهروندان بدون اختلال ادامه یابد و ساختار سازمانی به سمت تاب‌آوری عملیاتی هدایت شود.

وی مفهوم سازمان تاب‌آور را مبتنی بر مدیریت کارآمد سرمایه انسانی، انگیزش پایدار کارکنان، چابکی فرایندها و تأمین منابع موردنیاز دانست و افزود: تحقق این شاخص‌ها پیش‌نیاز عبور موفق از شرایط خاص اقتصادی است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با تأکید بر اجرای مصوبات قانونی حوزه حقوق و دستمزد اظهار کرد: افزایش‌های ابلاغی دردر ادامه بازنویسی حرفه‌ای و تازه‌سازی‌شده‌ی خبر شما را مشاهده می‌کنید.

