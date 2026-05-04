به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در نشست هم‌اندیشی با اساتید حقوق بین‌الملل، بر پیگیری حقوقی نقض‌های حقوق بین‌الملل در مجامع جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های غیرنظامی در جریان این جنگ، اعلام کرد که ده‌ها هزار واحد مسکونی و مراکز عمومی دچار آسیب شده‌اند و مراکز درمانی، آموزشی و حتی برخی زیرساخت‌های امدادی نیز در میان اهداف قرار داشته‌اند.

وی از مستندسازی موارد نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خبر داد و گفت: اسناد و شواهد مربوط به حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز درمانی و امدادی برای بررسی و پیگیری در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی مدارس، مراکز امدادی و حتی آمبولانس‌ها، تصریح کرد که مواردی وجود داشته که پس از حمله اولیه، همان نقطه مجدداً هدف قرار گرفته است.

به گفته کولیوند، در برخی حملات از تسلیحاتی استفاده شده که آثار مخرب و غیرمتعارف بر جای گذاشته و موجب خفگی و سوختگی شدید شده است.