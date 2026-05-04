منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر وزش باد شدید در مناطق مرزی غرب کشور، کانونهای گرد و غبار فعال شده و تودههای گرد و خاک از جنوب غرب کشور به استان نفوذ کرده است که پیامد آن، کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید افقی در سطح استان بهویژه در مناطق شمال، شرق و مرکز خواهد بود.
وی افزود: این شرایط از امروز آغاز شده و تا پایان هفته، بهویژه روز پنجشنبه، تداوم خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ایمنی مقابله با تندباد و گرد و خاک به دستگاههای مسئول تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه، هرگونه اقدامی که منجر به تشدید گرد و خاک و افزایش آلایندهها شود ممنوع است. از جمله این فعالیتها میتوان به خاکورزی، خاکبرداری، آتش زدن بقایای کشاورزی و فضای سبز، فعالیتهای معدنی و حمل و نقل خاک و گچ اشاره کرد.
وی همچنین بر لزوم حفاظت از سازههای ناپایدار، تابلوهای تبلیغاتی، داربستها، کندوهای زنبور عسل و گلخانهها در برابر تندباد و اثرات گرد و غبار تأکید کرد.
شیشهفروش با توصیه به شهروندان بهویژه گروههای آسیبپذیر و بیماران تنفسی گفت: رعایت توصیههای بهداشتی و استفاده از ماسک استاندارد در شرایط گرد و خاک ضروری است و مردم باید از انجام ورزش و فعالیتهای بدنی در فضای باز خودداری کنند.
وی ادامه داد: رانندگان نیز با توجه به کاهش شعاع دید در محورهای جادهای، اصول ایمنی تردد را رعایت کرده و به توصیههای پلیس راه توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: به دستگاههای اجرایی ذیربط نیز مطابق با شیوهنامه وضعیت اضطرار گرد و خاک ابلاغ شده است تا ضمن انجام مأموریتهای مرتبط، نظارتهای میدانی برای کاهش انتشار آلایندههای خودرویی و صنعتی را تشدید کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کانونهای فرسایش بادی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۵ هزار هکتار از اراضی استان بهعنوان کانونهای بحرانی فرسایش بادی شناسایی شدهاند که از این میزان، ۱۵۰ هزار هکتار در اولویت اجرای طرحهای بیابانزدایی، نهالکاری، اجرای طرحهای آبخیزداری و سایر روشهای کنترلی قرار دارند.
شیشهفروش افزود: این کانونها در ۱۴ منطقه مطالعاتی در شهرستانهای خور و بیابانک، نائین، کاشان، آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، برخوار، نطنز، هرند، ورزنه، کوهپایه، گلپایگان، شهرضا، جرقویه و سجزی شناسایی شدهاند و اقدامات اجرایی در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: مدیریت پایدار کانونهای گرد و غبار و اجرای طرحهای کنترلی، نقش مؤثری در کاهش پیامدهای زیستمحیطی و بهداشتی این پدیده خواهد داشت.
