همراه داشتن کارت شناسایی مخصوص برای حجاج ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور زائران در سرزمین وحی، همراه داشتن کارت شناسایی «نسک» به‌عنوان یکی از الزامات اصلی تردد اعلام شده است. این کارت که از سوی کشور میزبان صادر می‌شود، هویت رسمی زائران را در طول ایام حج مشخص کرده و مبنای ارائه خدمات و کنترل‌های ترددی قرار می‌گیرد.

بر اساس این دستورالعمل، همراه داشتن کارت «نسک» برای تمامی زائران از همه کشورها الزامی است و محدود به زائران ایرانی نیست. بنابراین همه حجاج باید این کارت را در طول حضور خود در شهرهای مقدس مدینه و مکه، همواره در دسترس داشته باشند

در عین حال توصیه شده است زائران علاوه بر اصل کارت، تصویر آن را نیز در تلفن همراه یا به‌صورت چاپی نزد خود نگهداری کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، روند پیگیری سریع‌تر انجام شود. این اقدام ساده می‌تواند از بروز بسیاری از دغدغه‌ها در شرایط اضطراری جلوگیری کند.

همچنین در زمان استفاده از قطار مسیر مدینه به مکه، ارائه همزمان کارت «نسک» به همراه بلیت سفر الزامی است و زائران باید مدارک خود را برای کنترل در ایستگاه‌ها آماده داشته باشند.

زائران در حفظ و نگهداری این کارت دقت لازم را داشته باشند، چرا که مفقود شدن آن می‌تواند محدودیت‌هایی در تردد و دریافت خدمات ایجاد کرده و فرآیند جایگزینی آن نیز زمان‌بر خواهد بود.