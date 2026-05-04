شناسایی ۵ مبتلا به سل و ۱۵۱ بیمار دارای تب مالت در سقز

پروین خسروپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایش مستمر بیماری‌های واگیر و غیرواگیر در شهرستان سقز منجر به شناسایی به‌موقع موارد مثبت و آغاز فوری روند درمان در بیماران شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز از شناسایی ۵ بیمار مبتلا به سل و ۱۵۱ بیمار مبتلا به تب مالت در این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و گفت: این افراد توسط واحد پیشگیری و مراقبت از بیماری‌ها شناسایی و روند درمان آنان بلافاصله آغاز شده است.

وی با تشریح اقدامات حوزه سلامت افزود: در سال گذشته ۲ هزار و ۸۷۰ تست ایدز و ۲ هزار و ۵۵۰ تست هپاتیت انجام شد که موارد مثبت شناسایی و تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ۱۷ هزار و ۵۶۷ بیمار فشارخونی و ۷ هزار و ۶۳۹ بیمار دیابتی تحت پوشش مراقبتی قرار دارند و همچنین مراقبت خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی برای بیش از ۳۰ هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال انجام شده است.

مدیر شبکه بهداشت سقز با اشاره به خدمات حوزه سلامت مادر و کودک گفت: در مرکز غربالگری نوزادان، ۲ هزار و ۴۱۸ نوزاد متولد شده در شهرستان و ۱۰۷ نوزاد مهمان از نظر بیماری‌های تیروئید و فنیل‌کتونوری بررسی شدند که این اقدام منجر به شناسایی و درمان ۳۳ بیمار مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید شده است؛ موضوعی که از بروز عقب‌ماندگی ذهنی در نوزادان پیشگیری می‌کند.

خسروپور همچنین از مراجعه یک هزار و ۷۰۴ زوج به مرکز مشاوره ژنتیک و ازدواج خبر داد و گفت: در کنار این خدمات، ۶۹ هزار و ۷۲۱ دوز واکسن به کودکان زیر ۶ سال، مشمولان خدمت سربازی و زائران تزریق شده و همچنین مراقبت از ۴۹۳ مورد حیوان‌گزیدگی در مرکز هاری انجام گرفته است.