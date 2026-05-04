به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شمسالله جلیلیان بعد از ظهر دوشنبه در ادامه دیدار با «حسین محمدی» جانباز سرافراز کرمانشاهی جنگ رمضان که با حضور فرمانده سپاه استان برگزار شد، اظهار کرد: جانبازان دلاور ما در مسیر دفاع از ارزشها، مظهر ولایتپذیری، صبر و استقامت به شمار میروند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه رفیع ایثارگران، خطاب به این جانباز سرافراز گفت: شما این افتخار بزرگ را دارید که الگوی بیبدیل شما در مسیر فداکاری و ایثار، حضرت ابوالفضل العباس (ع) است.
وی با یادآوری حماسهآفرینی علمدار کربلا افزود: وقتی که در واقعه عاشورا دست مبارک ایشان را از تن جدا کردند، با صلابت و ایمانی راسخ فرمودند «وَاللَّهِ إِنْ قَطَعْتُمْ یَمِینِی، إِنِّی أُحَامِی أَبَداً عَنْ دِینِی»؛ به این معنا که اگر دست راستم قطع شود و دست چپم هم نباشد، من اینها را در راه دین فدا کردهام و تا ابد از دینم حمایت میکنم. داشتن چنین الگویی برای شما مایه مباهات و افتخار است.
حجتالاسلام جلیلیان در پایان با تجلیل از روحیه والا و ایمان قلبی جانباز سرافراز، حسین محمدی، خاطرنشان کرد: همین که شما در آن لحظات سخت و دشوار مجروحیت در میدان نبرد، تنها فکر و ذکرتان این بوده است که تقرب و نزدیکی شما به حضرت امام حسین (ع) بیشتر شود، نشاندهنده عظمت روح شماست و این ایثار آگاهانه، بالاترین درجه سعادت و افتخار را برای شما به ارمغان آورده است.
