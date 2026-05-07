تجلیل از جانباز دهه هشتادی جنگ رمضان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجتالله سروری صبح پنجشنبه به همراه جمعی از کارکنان این ستاد و مدیر کانون مصباحالهدی مسجد مرحوم نجفی با خانواده «حسین محمدی» جانباز دهه هشتادی جنگ رمضان دیدار کردند.
در این دیدار از حسین محمدی و همسرش زهرا پیری به عنوان الگویی شاخص برای فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تقدیر شد.
حجتالاسلام سروری با اشاره به جایگاه والای جانبازان در اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: جانبازان از سرمایههای معنوی کشور هستند و تحمل رنج ناشی از جانبازی نزد خداوند محفوظ خواهد بود.
وی با تجلیل از روحیه انقلابی و حضور فعال این زوج جوان در برنامههای مردمی افزود: حسین محمدی و همسرش از نیروهای متعهد و فعال کانون مصباحالهدی هستند و امروز مایه افتخار مردم کرمانشاه و ملت ایران به شمار میروند.
رئیس کمیته رسانه قرارگاه مسجد استان کرمانشاه ادامه داد: جانبازی افتخاری بزرگ و نشانهای از دلدادگی به آرمانهای الهی و دفاع از کشور است و این جوان مومن با ایثار خود به جایگاهی والا دست یافته است.
وی با بیان اینکه آقا حسین سالها در مسجد و عرصههای فرهنگی فعالیت داشته است، خاطرنشان کرد: این روحیه ایثار و مجاهدت نتیجه عشق به خداوند و پایبندی به اعتقادات دینی است.
در پایان این دیدار، با اهدای لوح و یکی از آثار هنرمندان خوشنویس کانونهای مساجد استان کرمانشاه، از حسین محمدی و همسرش تجلیل شد.
