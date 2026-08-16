به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، با قدردانی از تعامل و همراهی مسئولان و فرماندهان سپاه، اظهار کرد: امروز برای من روزی متفاوت و سرشار از احساس است، اما این مراسم را پایان یک مسیر نمی‌دانم.

وی افزود: از این مسئولیت خداحافظی می‌کنم، اما خداحافظی با خدمت و انجام تکلیف در برابر ولایت، مردم، خانواده معظم شهدا و ایثارگران نخواهد بود و امیدوارم خداوند توفیق دهد تا پایان عمر در مسیر انقلاب و ولایت باقی بمانم.

مسئول سابق دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه ادامه داد: آنچه از سال‌های خدمت برای من باقی می‌ماند، عنوان و جایگاه مسئولیتی نیست، بلکه خاطرات همراهی با فرماندهان و پاسدارانی است که با اخلاص و در سخت‌ترین شرایط پای انقلاب ایستادند.

حجت‌الاسلام جلیلیان با اشاره به سال‌های فعالیت خود در مجموعه سپاه گفت: خاطرات همکاری با فرماندهان و رزمندگان دلاور و ولایی در استان‌های مختلف و حضور در کنار شهدای والامقامی که در مسیر دفاع از انقلاب به شهادت رسیدند، سرمایه‌ای ارزشمند برای ادامه مسیر خدمت خواهد بود.

وی تأکید کرد: ممکن است خداحافظی از یک اتاق، عنوان یا مسئولیت اتفاق بیفتد، اما خداحافظی با آرمان‌های امامین انقلاب، شهدا و عهدی که با ولایت بسته‌ایم هرگز اتفاق نخواهد افتاد و تا زمانی که زنده هستم، خود را رزمنده این مسیر می‌دانم.

مسئول سابق دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان کرمانشاه با طلب حلالیت از حاضران اظهار کرد: اگر در طول این سال‌ها سخن، تصمیم یا اقدامی موجب رنجش عزیزی شده و یا در انجام وظایف کوتاهی داشته‌ام، صمیمانه از همه بزرگواران طلب حلالیت دارم و اگر توفیقی در خدمت حاصل شده، به لطف خداوند و همراهی و اعتماد شما بوده است.

حجت‌الاسلام جلیلیان با اشاره به واگذاری مسئولیت به حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی گفت: این مسئولیت امانتی الهی، امانت ولایت و خون مقدس شهداست که امروز با افتخار به برادری مخلص، جهادی، انقلابی و بانشاط سپرده می‌شود و برای ایشان آرزوی توفیق دارم.

وی افزود: از انتقال تجربیات و هرگونه همکاری با مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان دریغ نخواهم کرد و امیدوارم با توکل بر خداوند، این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام جلیلیان در پایان با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، علما، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص)، مسئولان و همکاران خود گفت: اعتقاد دارم راه عاقبت‌به‌خیری، تمسک به ولایت و حرکت در مسیر رهبری است و از خداوند می‌خواهم همه ما را در این مسیر ثابت‌قدم نگه دارد.