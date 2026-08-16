به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد احمدی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت و سلامت و شهدای جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: این مسئولیت، امانتی سنگین است و تلاش می‌کنم در این مسیر آنچه مورد رضایت خداوند متعال است، انجام دهم.

وی با قدردانی از اعتماد نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود: از این اعتماد و اعطای مسئولیت خطیر تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم در مسیر انجام وظایف محوله با عزت و سربلندی گام بردارم و شرمنده این اعتماد و محبت نباشم.

مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت اجرای منویات رهبر انقلاب، تصریح کرد: فرامین و دستوراتی که از سوی نماینده مقام معظم رهبری در سپاه ابلاغ شده است باید به بهترین شکل ممکن اجرا شود و برای تحقق این هدف به همکاری و همراهی همه بخش‌های سپاه نیاز داریم.

حجت‌الاسلام احمدی خاطرنشان کرد: اجرای این مأموریت‌ها بدون همکاری فرماندهی سپاه استان، مجموعه نمایندگی، حفاظت و دیگر بخش‌های مرتبط امکان‌پذیر نیست و از همه برادران می‌خواهم در این مسیر دست یاری به بنده بدهند تا بتوانیم وظایف محوله را به نحو مطلوب انجام دهیم.

وی همچنین از سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه و حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان، مسئول سابق دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان، قدردانی کرد و گفت: این عزیزان برای پیشبرد امور و فراهم شدن زمینه خدمت در این جایگاه زحمات فراوانی کشیده‌اند که شایسته تقدیر است.

مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به سوابق خدمتی خود در مناطق مختلف، اظهار کرد: سال‌ها در کردستان و مجموعه لشکر خدمت کرده‌ام و همواره آرزو داشته‌ام در مسیر خدمت به نظام و انقلاب، عاقبت‌به‌خیر شوم.

حجت‌الاسلام احمدی در پایان با بیان اینکه دعا برای عاقبت‌به‌خیری و شهادت از خواسته‌های قلبی اوست، گفت: از همه برادران و حاضران درخواست می‌کنم برای بنده دعا کنند تا در این مسئولیت بتوانم وظایف خود را به‌درستی انجام داده و عاقبتم به خیر شود و در نهایت شهادت نصیبم شود.