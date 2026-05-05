به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن مستندسازان سینمای ایران، مرتضی پایه‌شناس، رضا عاطفی، ابراهیم مختاری، شمیم مستقیمی، از اعضای هیئت مدیره فعلی انجمن مستندسازان سینمای ایران و نیز حمید جعفری و ارد زند، از روسای پیشین انجمن، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در سازمان سینمایی با رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی دیدار کردند.

در این دیدار ضمن ارائه دیدگاه انجمن مستندسازان درباره شرایط جاری سینمای مستند ایران، درباره ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود برای رشد و شکوفایی این سینما نیز گفتگو شد.

تلاش برای هم‌افزایی میان تشکل‌های سینمای مستند، تاسیس صندوق سینمای مستند ایران و مرمت آثار کلاسیک این حوزه که در معرض نابودی قرار دارند، از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

در پایان، مقرر شد برای عملیاتی‌کردن نتایج این گفتگو، پیشنهادهای مطرح‌شده در قالب طرح‌های اجرایی و با در نظر گرفتن نهادهای مرتبط، به رئیس سازمان سینمایی ارائه شود.