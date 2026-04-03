قدردانی از فعالیت سینماها در ایام جنگ؛ دشمنان مردم ایران را نشناختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رئیس سازمان سینمایی بعداظهر جمعه ۱۴ فروردین با حضور در پردیس سینمایی بام نیایش از پرسنل سینماها و فعالیت آنها در ایام نوروز و جنگ اخیر قدردانی کرد.

رائد فریدزاده ضمن تشکر و قدردانی از همه سینماداران که در این مدت در کنار مردم بودند، گفت: همیشه شاهد بودیم هروقت جامعه ایرانی دچار بحران می شود جامعه سینمایی در کنار آنها قرار می گیرد.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه سینماها از ۲۷ اسفند فعال شد و همچون جنگ ۱۲ روزه محل امنی برای علاقه‌مندان شده است، گفت: ۱۴۵ سینما در سراسر ایران درحال حاضر فعال هستند و چهار فیلم جدید اکران شده که ۲ فیلم با موضوع جنگ ۱۲ روزه و ۲ فیلم نیز با موضوع دیگر و همچنین فیلم‌هایی که از قبل اکران شده بودند به نمایش‌های خود ادامه دادند و تا جایی که اطلاع دارم با استقبال خوبی همراه شده است.

وی ادامه داد: فعالیت سینماها و حضور مردم در سالن های سینما نشان داد علی رغم حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل به ایران و سختی های موجود زندگی جریان دارد و همین امر نشان می دهد که دشمنان مردم ما را نشناختند.

فریدزاده با قدردانی از پرسنل سینماهای فعال در سراسر کشور گفت: از همه مدیران سینماها، تهیه کنندگان و پخش کنندگان آثار در حال اکران و هنرمندان که در روزهای اخیر در کنار مردم ایستادند و چراغ سالن های سینما را روشن نگه داشتند و همچنین از همکارانم در موسسه سینماشهر که در طول شبانه روز پشتیبانی خوبی از سالن های سینما داشتند سپاسگزارم.

وی ادامه داد: دوستان خانه سینما به صورت گروهی و فردی حضور پررنگی در زمان جنگ داشتند و به تازگی هم پویش ستاد همیاری سینماگران را راه اندازی کردند که جای تشکر دارد. زیرا در کنار کار نمادینی که صورت می گیرد همراهی سینماگران نیز کار بسیار زیبایی است.

فریدزاده همچنین با اشاره به آسیب دیدگی ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و یکی از دفاتر انجمن سینمای جوانان گفت: کمیته ای در وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل شده تا جمع‌بندی از جاهایی که آسیب دیده مانند دفاتر سینماگران و هنرمندانی که دچار حادثه شده اند، صورت گرفته تا برای جبران خسارات و کمک به آنها تصمیم گیری کنیم.

رئیس سازمان سینمایی با تاکید بر لزوم ثبت تصویری این روزها نیز بیان کرد: مرحله دوم پویش «وطن به روایت من» توسط انجمن سینمای جوانان درحال انجام است. همچنین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با همکاری مستندسازان در حال ساخت و ثبت تصاویر مستند است.

وی ادامه داد: البته ماجراهای این روزها قطعا می تواند دستمایه خوبی برای ساخت فیلم های سینمایی شود و ما برنامه هایی را برای ساخت آثار داریم.

فریدزاده با اشاره به فعالیت سینماسیار توسط انجمن سینمای جوانان گفت: علاوه بر فعالیت در تئاتر شهر که همراه با ویژه برنامه هایی خواهد بود، از روز گذشته هم در هتل هما برای عزیزان آسیب دیده از جنگ که در آنجا اقامت دارند فعال شد و فیلم یوز به نمایش درآمد و با استقبال همراه شد.

در این دیدار که مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی نیز حضور داشت، فریدزاده از سالن های پردیس سینمایی بام نیایش بازدید و مژگان زرگر مدیر این پردیس توضیحاتی را ارائه کرد.