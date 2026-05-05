مجید عمرانی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در حال حاضر دو لنج تجاری فایبرگلاس دچار حریق شده‌اند و نیروهای آتش‌نشانی در حال تلاش برای مهار آتش هستند.

وی افزود: عملیات اطفای حریق در یکی از لنج‌ها رو به پایان است.

عمرانی با اشاره به ادامه تلاش نیروهای امدادی گفت: آتش‌نشانان در حال تلاش هستند تا از سرایت آتش به دیگر شناورها جلوگیری کنند.

به گفته وی، دو لنج چوبی که در مجاورت این دو شناور قرار داشتند نیز بر اثر شدت حریق آتش به انها سرایت کرده که در حال اطفا انها هستیم.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری بندر دیر تأکید کرد: علت این حادثه تا پایان کامل عملیات اطفای حریق مشخص نیست و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.