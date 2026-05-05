  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۳۸

آتش‌سوزی در لنج‌های تجاری اسکله واعظی بندر دیر

آتش‌سوزی در لنج‌های تجاری اسکله واعظی بندر دیر

بوشهر- مسئول آتش‌نشانی شهرداری بندر دیر از وقوع آتش‌سوزی در لنج‌های تجاری اسکله واعظی این بندر خبر داد.

مجید عمرانی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در حال حاضر دو لنج تجاری فایبرگلاس دچار حریق شده‌اند و نیروهای آتش‌نشانی در حال تلاش برای مهار آتش هستند.

وی افزود: عملیات اطفای حریق در یکی از لنج‌ها رو به پایان است.

عمرانی با اشاره به ادامه تلاش نیروهای امدادی گفت: آتش‌نشانان در حال تلاش هستند تا از سرایت آتش به دیگر شناورها جلوگیری کنند.

آتش‌سوزی در لنج‌های تجاری اسکله واعظی بندر دیر

به گفته وی، دو لنج چوبی که در مجاورت این دو شناور قرار داشتند نیز بر اثر شدت حریق آتش به انها سرایت کرده که در حال اطفا انها هستیم.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری بندر دیر تأکید کرد: علت این حادثه تا پایان کامل عملیات اطفای حریق مشخص نیست و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6820407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها