۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۵

انحراف به چپ پژو ۴۰۵ علت تصادف در تونل پاتاوه

یاسوج-فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: انحراف به چپ پژو ۴۰۵ در تونل پاتاوه و برخورد با اتوبوس مسیر یاسوج-تهران علت تصادف است.

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: صبح سه شنبه تصادف یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با اتوبوس در مسیر یاسوج-تهران در تونل پاتاوه رخ داد.

وی علت این حادثه را انحراف به چپ خودروی پژو ۴۰۵ اعلام کرد و افزود: در پی این سانحه، راننده خودروی سواری به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اتوبوس در این حادثه ۹ سرنشین داشت که برخی از مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند.

وی ادامه داد: سایر سرنشینان نیز برای ادامه مسیر، با استفاده از دیگر ناوگان اتوبوسرانی به مقصد منتقل شدند.

سرهنگ دانایار از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از انحراف به چپ و سبقت‌های غیرمجاز، در محورهای مواصلاتی با احتیاط بیشتری تردد کنند.

کد مطلب 6820422

